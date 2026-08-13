Con pocas horas de diferencia cerraron dos plantas textiles del grupo Will Der SA que fabricaban prendas deportivas para marcas como Adidas, Puma, Lacoste. Fila, Salomon, New Balance y Ruge, entre otras. La decisión dejó a 120 trabajadoras en la calle.

Marcelo López Imizcoz es un empresario textil que arrancó su carrera en Gatic junto a Eduardo Bakchellian. Se presenta como un textil con 35 años de experiencia en el sector. Es quien fundó la empresa Will Der SA en 2006 que tiene las dos plantas que cerró el viernes pasado en Las Flores y General Pacheco. Trabaja junto a su hijo Gonzalo López Imizcoz y sumó a dos socios, Santiago Phelan, conocido por haber sido entrenador de Los Pumas, además de jugador de rugby, a quien nombró como presidente y Armando Anasal.

López Imizcoz es dueño además de la planta Der Will de Malvinas Argentinas en la que fabrica medias. Este empresario aprovechó los beneficios que daba el gobierno de Catamarca a los textiles y en 2023 inauguró la planta de Rocotex, otra empresa del grupo Will Der SA, ubicada en el parque industrial El Pantanillo. Comenzó con 40 máquinas y duplicó la cantidad, hoy tiene 80.

Según sus dichos, el grupo Will Der es el mayor fabricante y exportador de medias del país y trabaja para marcas globales como Adidas, Nike, entre otras. El empresario contó, hace cuatro meses, a los medios catamarqueños: «Exportamos el 80% de lo que producimos a 9 países de América como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Bolivia, Panamá y México, entre otros».

En abril, López Imizcoz contaba que tenía 70 empleados en Catamarca y 300 en Buenos Aires. Pero desde el viernes pasado, que desvinculó a 120 trabajadores, 30 de la planta de Las Flores y 90 de General Pacheco, sólo le queda un tercio. En la planta de General Pacheco cortaban las telas y estampaban, luego mandaban todo a Las Flores a coser y volvía a la planta de la zona norte bonaerense el empaque final.

Will Der S.A. fabricaba para Adidas, Puma y Macron

El listado de marcas para las que fabricaban indumentaria incluia a Adidas, Puma, Lacoste, Fila, Salomon, New Balance y la marca italiana Macron con la que trabajan para clubes de fútbol como Vélez Sarsfield, Morón y Estudiantes de la Plata.

«El viernes pasado a la mañana se presentaron los dueños a la planta de Las Flores y comunicaron a sus 30 empleados que la fábrica cerraba. A la tarde vinieron a la planta de General Pacheco y nos reunieron a todos, como 90 somos para decirnos que cerraban», explicó Mirtha Ayala, una costurera que es jefa de hogar y hace 4 años trabajaba en Will Der SA.

Los empresarios explican a los trabajadores la decisión de cerrar

El exrugbier Santiago «Tati» Phelan, quien fue entrenador de Los Pumas se paró frente a los trabajadores y les dijo: «Como todos se imaginan, la situación llegó al límite; venimos peleándola, pero es un pésimo tiempo. Venimos tratando de luchar para conseguir laburo y darle continuidad a la fábrica, pero ya no da para más, cada vez estamos más embarrados y endeudados con más quilombos. Los planes de trabajo desaparecieron, fui a buscar empresas de minería, de otros rubros para hacer mamelucos, aunque sea, tapando agujeros que mostraban el poco trabajo que hay. Mucho de lo importado que está reemplazando a lo nacional y mucho de lo que no consumen las marcas y no hay reposición, todo eso nos mata. Empieza a haber pedidos pero para el año que viene enero, febrero y marzo; estamos en agosto y ahora no hay laburo».

«Creo que es una realidad país, ya venimos hace un año y medio buscándole la vuelta, vendiendo los cheques nos pagan a 150 días, con cheques rechazados. Si yo viera una luz me animo a seguir, pero lo que viene es peor, todas las empresas están cerrando y las marcas no compran no hay manera de poder continuar. Cambió la forma de trabajar. Lamentablemente, tenemos que cerrar la fábrica, el lunes no vengan. Qué significa eso, yo no voy a prometer nada, vamos a armar un grupo de WhatsApp y queremos hacer todo de la manera más ordenada», señaló el ex rugbier.

Sobre la situación del sector textil y su presente explicó: «Lo que está pasando es una locura, nos queremos morir todos. No les voy a prometer nada, se va a pagar lo que se puede pagar, puede ser todo o puede ser nada. Lo que se puede pagar… en toda la historia nunca dejamos de pagar un sueldo, los empleados y operarios son el corazón», les dijo.

Enseguida tomó la posta otro socio Armando Anasal y acongojado mientras lloraba expresó: «No queremos que siga, porque yo no quiero endeudarme más, no voy a saber cómo afrontarlo. Toda mi vida pensé en ser industrial, pero la política tiene que ver, levanta y hace caer a la gente. Yo nunca me metí en política; en diciembre cumplo 50 años en este rubro, jamás me metí porque yo siempre creí que trabajando podía llegar a adelante. La política digita nuestras vidas, digita el futuro de todos y nada depende de nosotros. Son 50 años tirados a la basura porque no puedo llegar a nada. Ustedes creen que soy una mierda, pero créanme, la política nos hundió«.

Lo terrible es que el dueño hablaba y de fondo, se escuchaban los llantos de los trabajadores.

Sobre el gobierno de Javier Milei fue muy claro: «Piensen ustedes, los que pudieron votar a este gobierno, piensen a dónde los llevó. Con otros gobiernos todos sufrimos y nos peléabamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo y teníamos para gastar y los domingos teníamos para comer un asado y salíamos de joda y pensábamos en las vacaciones. Si la mitad de la gente votó esta forma de vida, seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron, solo les pido que piensen la próxima vez que voten porque la vida es política. Yo siempre pensé que la vida iba por un lado y la política por otra. No, la política digita nuestra vida. Todo se tiró a la basura, miren lo que es esto está vacío. Si seguimos un mes más nos hundimos todos», explicó Anasal.

Los empresarios explicaron que no se pueden comprometer en nada y que se pagará lo que se puede pagar, solo eso. «No vaciamos la empresa, somos laburantes», dijo Phelan.

Los empleados empezaron a contar que saben que otras plantas están igual; otra empleada se animó a decir que les agradecía todo lo que habían intentado. El exentrenador de Los Pumas les contó: «Para pagar el aguinaldo tomamos créditos, cambiamos cheques, pagamos en descubierto, pero el aguinaldo llegó. Nos ayudó a hacer remeras de Lali«.

Marcelo López Imizcoz prefirió no dar la cara. Después de escuchar el llanto de uno de los dueños (Anasar) y que Santiago Phelan les advirtiera que capaz no cobraban nada; les hicieron una propuesta: el pago del 50% de la indemnización que les corresponde. Aunque las trabajadoras consideran que si no alcanzan a pagar el 100% deberán compensar el resto con las máquinas.

«Estamos angustiadas, el sindicato no nos acompañó, no sabemos qué hacer. No tenemos trabajo ni a dónde ir y sabemos que no será fácil volver a conseguir trabajo», cerró Mirtha Ayala. La triste realidad de los cierres y los trabajadores desamparados se replica en todo el país.