Un grupo independiente de madres, padres y tutores del partido de Avellaneda se organizó para acordar pautas colectivas entre vecinos y retrasar la llegada del primer celular en la etapa escolar.

Frente al avance constante de la tecnología en edades cada vez más tempranas y la creciente preocupación por sus efectos en el desarrollo de los chicos, se presentó de manera formal la iniciativa ciudadana Compromiso Parental Avellaneda ("Infancia Sin Pantallas en Avellaneda"). Se trata de un espacio independiente formado por familias de distintos barrios del municipio que buscan acompañar a sus hijos e hijas hacia una relación equilibrada, cuidada y consciente con el mundo digital.

La propuesta nace de una realidad que atraviesa a miles de hogares: la dificultad de regular el uso de pantallas de manera aislada. Hoy en día, cuando una familia decide postergar la entrega de un celular inteligente o restringir el uso ilimitado de redes sociales, suele enfrentarse a una fuerte presión social y al temor de que sus hijos queden marginados de sus grupos de pares. Frente a esta encrucijada, Compromiso Parental Avellaneda propone una respuesta comunitaria basada en la empatía, el diálogo y el consenso entre adultos.

Acuerdos comunitarios para sacarle la presión a las familias

El pilar fundamental de la red radica en construir pactos entre familias que comparten un mismo curso, escuela, club o barrio. Al ponerse de acuerdo entre varios hogares para establecer criterios comunes —como evitar la entrega de smartphones propios en la escuela primaria o fijar horarios para el uso de juegos colectivos—, se logra aliviar de forma considerable la tensión que recae individualmente sobre cada chico y sobre cada madre o padre.

En este sentido, la iniciativa promueve postergar el acceso temprano a pantallas durante la primera infancia, retrasar la llegada del primer celular con acceso libre a internet a lo largo de la escuela primaria y definir pautas claras sobre el tiempo y la calidad de los contenidos consumidos. Asimismo, busca impulsar el uso de dispositivos en espacios comunes del hogar bajo la mirada afectiva de los adultos, protegiendo momentos fundamentales para el bienestar familiar como las comidas, los momentos de estudio y el descanso nocturno.

"Sabemos que la tecnología es parte de nuestras vidas y que no se trata de demonizarla, pero también vemos cómo está desplazando momentos esenciales de la infancia como el juego al aire libre, la lectura, el deporte y la charla cara a cara. Regular esto en soledad cuesta muchísimo, pero cuando nos organizamos entre familias, nos damos cuenta de que no estamos solos y de que juntos podemos devolverles a los chicos una infancia más libre, tranquila y saludable."

El rol activo de los adultos y la invitación a participar

Desde el colectivo enfatizan que la responsabilidad de acompañar a las infancias en la era digital es fundamentalmente de las personas adultas. Para lograrlo, la propuesta invita a revisar también los propios hábitos tecnológicos en el hogar, promoviendo momentos diarios de desconexión familiar y fomentando que padres, madres y educadores sean modelos de referencia positivos.

Compromiso Parental Avellaneda invita a todas las familias, docentes, directivos de instituciones educativas, profesionales de la salud y miembros de la comunidad a sumarse a esta red en crecimiento. Para facilitar la organización y permitir que más personas puedan adherir a las pautas compartidas, el colectivo habilitó su plataforma digital oficial.