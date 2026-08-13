Este miércoles se cumplen dos años desde que Macarena Sánchez, de 26 años, quien estaba a poco de convertirse en madre, fue encontrada muerta en una vivienda de la citada localidad del sur del conurbano, en un hecho que inicialmente fue investigado como un posible suicidio.

Fuentes judiciales informaron a "Política del Sur" que la causa avanzó hasta la instancia de juicio oral y recientemente quedó confirmado el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Avellaneda-Lanús, que estará a cargo del debate.

Sin embargo, pese al avance procesal, todavía no fue fijada la fecha en la que comenzará el juicio contra el acusado.

El 12 de agosto de 2024, Macarena fue encontrada suspendida de una viga del baño, con una bufanda alrededor del cuello. Con el avance de la investigación surgieron inconsistencias en los dichos de su expareja y conviviente, Ellio Benel Padilla, y la hipótesis del suicidio comenzó a perder fuerza.

La fiscalía sostiene que Padilla habría asesinado a Macarena y posteriormente habría intentado simular una escena de suicidio. La causa fue elevada a juicio en febrero de este año, cuando desde los Tribunales habían confirmado al mismo portal que restaba definir los jueces que estarían a cargo del debate.