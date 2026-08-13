Este jueves por la tarde, en una nueva Sesión Preparatoria, Cynthia Rossetti juró y asumió como concejala del Honorable Concejo Deliberante de Lanús, por el bloque de Fuerza Patria, en lugar de Mailén Cervera Novo, quien se tomó licencia para asumir en el Departamento Ejecutivo.

Finalizada la jura, se dio inicio a la Décima Sesión Ordinaria del Período Legislativo 2026/2027, durante la cual el Honorable Concejo Deliberante de Lanús trató y aprobó una serie de proyectos vinculados al reconocimiento de trayectorias, instituciones y acontecimientos destacados.

En primer lugar, el cuerpo declaró de Interés Legislativo el cambio de autoridades del Distrito O5 de Leones Internacionales, llevado adelante el pasado 26 de julio en el Auditorio Hugo del Carril. Durante la ceremonia, Pedro Alejandro Trerotola asumió como gobernador del Distrito, mientras que Alda Noemí Torres hizo lo propio como presidenta del Club de Leones Lanús.

La declaración pone en valor la tarea que este tipo de instituciones desarrolla en la comunidad y el compromiso de quienes participan activamente en espacios orientados al servicio, la solidaridad y el acompañamiento de diferentes iniciativas sociales. En ese marco, el cuerpo legislativo acompañó esta nueva etapa institucional y reconoció la renovación de sus autoridades.

Asimismo, durante la sesión se declaró Vecino Destacado de Lanús al periodista y ensayista Daniel Miguez, en reconocimiento a su trayectoria y a la labor desarrollada a lo largo de su carrera. La distinción busca destacar a vecinos que, desde sus diferentes ámbitos profesionales, contribuyen con su trabajo y recorrido a la vida cultural y social de la comunidad.

Por otra parte, el Honorable Concejo Deliberante aprobó un reconocimiento al esfuerzo, patriotismo y compromiso del Seleccionado Nacional de Fútbol, tanto de su cuerpo técnico como de sus jugadores, con motivo de la obtención del subcampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa destaca el desempeño del conjunto argentino a lo largo de la competencia y los valores de esfuerzo, trabajo colectivo y compromiso demostrados por quienes representaron al país en la máxima competencia del fútbol mundial. De esta manera, el cuerpo legislativo expresó su reconocimiento a una actuación que volvió a reunir a millones de argentinos alrededor de la Selección Nacional.

A través de estas iniciativas, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús continúa reconociendo a vecinos, instituciones y protagonistas que se destacan por su trayectoria y compromiso, poniendo en valor aquellas acciones y acontecimientos que fortalecen la vida comunitaria y forman parte de la identidad de nuestra ciudad.