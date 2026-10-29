El cierre del acto por el 16° aniversario de la muerte de Néstor Kirchner estuvo a cargo del diputado Máximo Kirchner.

Máimo fue contundente. Hablo de liberar a Cristina Fernández de Kirchner y volver a llevarla a la Presidencia. “¿Vamos a trabajar para que un argentino y una argentina llegue a la Casa Rosada para defender a su pueblo? ¿Vamos a dejarnos el cuerpo y la piel para cambiar este destino? ¿Vamos a liberar a Cristina? ¿La vamos a hacer presidenta?”.

La consigna final coronó un discurso en el que el jefe de La Cámpora planteó a la expresidenta como la referencia del peronismo de cara a 2027. Según dijo, Cristina “se prepara porque tiene la convicción de que si vuelve a tener la oportunidad de ejercer sus derechos políticos, tiene la vocación de representar a los argentinos y argentinas”. Y remató: “Es ella”.

“Muchos quieren ocupar el lugar que tuvo Cristina en la Casa Rosada, pero saben muy bien que si gobiernan para los argentinos y argentinas, también cuando concluyan sus mandatos irán por él y no quieren ocupar el lugar que ocupa Cristina hoy. No quieren, tienen miedo muchos y muchas”, advirtió, y reclamó “romper la inercia conformista de los dirigentes con miedo”.