La denuncia de la concejal libertaria Estefanía Albasetti sobre un puente peatonal destruido en Quilmes sumó un nuevo capítulo.

Tras el video donde Albasetti se mostró caminando sobre una estructura oxidada con enormes agujeros, asegurando que es el único paso que tienen los vecinos y los chicos para ir a la escuela, un militante territorial salió a desmentirla con un video desde el mismo lugar.

Se trata de Pacha, militante de Patria Grande que hace trabajo territorial en La Matera, Solano.

"Buenas tardes, soy Pacha. El motivo de este video es para desmentir una publicación que vi en Instagram de una concejal de La Libertad Avanza donde mostraba un puente en La Matera que estaba todo destruido y dijo que ese era el único puente por donde podían cruzar los chicos para ir a la escuela", arrancó.

En su video se ven DOS puentes. Uno es el que filmó Albasetti, que efectivamente está destruido, con el piso agujereado y clausurado con maderas cruzadas para que nadie pase.

"Como verán, está clausurado", dice mientras enfoca la valla improvisada.

Al lado, a pocos metros, está el puente que según él sí usan los vecinos: un puente de hormigón, en buen estado, construido por el Municipio hace varios años.

"La gente puede pasar por acá. El puente que está siendo utilizado es un puente de hormigón que el Municipio hizo hace varios años y el puente viejo quedó clausurado", explicó.

Y acusó: "La concejal Estefanía Albasetti está queriendo generar una información falsa para manipular la opinión pública. Vecinos de Quilmes no nos dejemos mentir por gente que no hace ninguna obra y viene a denostar y hablar mal de las obras del municipio".

El cruce expone la grieta en Quilmes: por un lado la denuncia de abandono de la infraestructura vieja que sigue a la vista y genera peligro, por el otro la defensa oficialista de que hay una obra nueva alternativa y que la libertaria usa el puente viejo clausurado para hacer una operación.