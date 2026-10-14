En el feroz y mortal tiroteo de ayer en el barrio Monte Matadero de Quilmes se mencionan en el primer informe policial y judicial a figuras del submundo político local. El hecho ocurrió anoche, 13 de octubre, en Las Heras y Mozart. Hay tres aprehendidos, entre ellos dos efectivas policiales. Interviene la UFI Nº2 de Quilmes.

Un grave episodio de violencia vecinal con uso de armas de fuego terminó con la muerte de una joven de 27 años y una mujer de 67 herida en Barrio El Monte, jurisdicción de Quilmes Primera.

Según el informe de la Dirección General de Coordinación Operativa, el hecho se inició alrededor de las 22:04 hs. cuando se habrían efectuado disparos contra una vivienda. Tras ello se desataron incidentes que incluyeron daños a dos móviles policiales.

Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Iriarte, donde se constató el fallecimiento de la joven a causa de un impacto de arma de fuego.

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos JAZMÍN BELÉN RODRÍGUEZ (28), Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; CAMILA AILÉN AQUINO (28), Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con destino en el Centro de Despacho Quilmes; y HÉCTOR ESTEBAN AQUINO (30). Asimismo, se procedió a la incautación de una pistola reglamentaria calibre 9 mm, marca Pietro Beretta PX4, perteneciente a la oficial Rodríguez, junto a tres cargadores y varios proyectiles intactos.

Entre los detenidos e investigados hay fervientes punteros y militantes del PRO y de Cambiemos, y hoy están en La Libertad Avanza, incluso en algunos medios y redes sociales aparecen muchísimas imagenes vinculándolos y haciendo campaña con figuras de esos espacios políticos. Información que también está recabando la fiscalía interviniente para conocer cuàl fue el origen del feroz tiroteo que dejó una persona muerta.

En el nuevo hecho de ayer intervino Policía Científica y Auditoría de Asuntos Internos. La causa fue caratulada como homicidio agravado y lesiones.

Desde la Secretaría de Seguridad informaron que se desplegó el área de Asistencia a la Víctima y el programa municipal Entramados para la contención de los familiares, incluidos menores.