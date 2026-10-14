Las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Zonal General de Agudos "Dr. Isidoro Iriarte" de Quilmes resolvieron en Asamblea General —convocada conjuntamente por CICOP Seccional Iriarte y la Lista de la Unidad en ATE— sumarse a la jornada provincial de lucha del próximo jueves 22 de octubre con una movilización al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La medida contempla un paro de 24 horas dispuesto por la seccional sindical en el marco de la ley profesional, articulando con el paro de 48 horas convocado por las y los residentes bonaerenses para garantizar una masiva representación del equipo de salud en la ciudad de La Plata.

La jornada interhospitalaria concentrará sus exigencias provinciales en el pase a planta permanente sin dilaciones de todo el personal becario (ex Vacunate, Capacitación y Contingencia) y la fijación de un salario básico mínimo de $2.600.000 (canasta ATE INDEC). "La fuerza de este reclamo radica en la unidad interhospitalaria que venimos construyendo en toda la provincia", remarcó Sebastián Galiñanes, secretario gremial de CICOP Iriarte. Por su parte, el equipo del Hospital Iriarte elevará un petitorio local por soluciones edilicias en la guardia, internación y el edificio de Pediatría. "Es imprescindible que el equipo de salud se encuentre unificado en las calles para defender nuestros derechos", sostuvo Raúl Meza, referente de la Lista de la Unidad. Asimismo, se exigirá transparencia y actualización en los ínfimos valores cobrados por el SAMO, junto con protocolos efectivos contra la violencia laboral y externa. "Es inadmisible que los becarios cobren la mitad del sueldo haciendo el mismo trabajo que la planta permanente, sin aguinaldo, sin aportes jubilatorios ni estabilidad; es preciso que los pases a planta se resuelvan de forma inmediata", enfatizó Ariel Aloi, también referente de la Lista de la Unidad.

Con esta acción unificada, las y los trabajadores del Hospital Iriarte buscan visibilizar las problemáticas complejas del sistema sanitario provincial y exigir respuestas concretas que garanticen condiciones laborales dignas y una atención de calidad para toda la comunidad de Quilmes.