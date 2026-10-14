Este jueves 15 de octubre, de 11:00 a 11:30, los comercios de Berazategui bajarán sus persianas en una protesta simbólica para visibilizar la crisis que atraviesa al sector. La convocatoria es de la Cámara Regional de Comercio e Industria.

“BAJAMOS LA PERSIANA”! no es un slogan. Es un grito de auxilio.

La Cámara Regional de Comercio e Industria de Berazategui lanzó una convocatoria contundente y desesperada: Este jueves 15/10, de 11 a 11:30 de la mañana, todos los comercios del distrito cerrarán sus puertas por media hora.

El objetivo: hacer visible “lo que el gobierno no quiere ver”. “No hay ventas. No se llega a fin de mes. No se puede sostener el comercio”, coinciden.

Detrás de esa persiana que baja no hay solo un local. Como dice la Cámara:

- Detrás hay una familia.*

- Hay trabajo y años de esfuerzo.

- Hay un comerciante que hoy vende menos y paga más.

"Hoy las ventas no alcanzan y sostener nuestros comercios se hace cada vez más difícil. Sin ventas no hay comercio", resume la entidad.

La medida es simbólica pero el mensaje es brutal: El comercio de barrio, el que sostiene a Berazategui, se está muriendo.

Mientras los grandes formadores de precios y las billeteras virtuales se llevan todo, el comerciante de la avenida, del centro, del barrio, tiene que elegir entre pagar la luz, el alquiler o reponer mercadería.

Este jueves a las 11, Berazategui va a estar en silencio. Persiana baja. Cartel de "CERRADO POR HOY". No es por vago. Es por supervivencia.

La pregunta es: ¿quién escucha?

La acción es este jueves 15/10 de 11:00 a 11:30 hs. La Cámara pide a todos los comerciantes sumarse y compartir la convocatoria.