La 19° edición de LibrArte, la Feria del Libro de Berazategui, ofreció gratuitamente actividades y propuestas para toda la familia. El intendente municipal, Carlos Balor, recorrió el evento y presenció conferencias de diferentes autores.

“En la 19° Feria del Libro de Berazategui disfrutamos de charlas, presentaciones y el talento de nuestros autores locales e invitados reconocidos a nivel nacional”, destacó Balor. Y resaltó: “Más de 40 mil personas pasaron por el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo para visitarla. Estos espacios nos conectan con grandes historias y también nos fortalecen como comunidad”.

Al respecto, el secretario de Cultura y Educación local, Federico López, señaló: “LibrArte es un orgullo para Berazategui. Este año contamos con la presencia de muchos productores locales, más de 60 stands y más de 150 presentaciones. Todo esto es posible gracias al proyecto cultural municipal que lleva adelante el intendente Carlos Balor, como en su momento lo hacía el Dr. Juan José Mussi”.

Una de las vecinas que visitó LibrArte, Alejandra Gutiérrez, señaló: “Vengo todos los años. Felicito a Berazategui y a su intendente Carlos Balor por esta feria y por todos los eventos culturales que realiza durante el año”.

El último fin de semana de la Feria del Libro, María O'Donnell presentó su libro “Montoneros. Una historia visual”; Reynaldo Sietecase hizo lo propio con su novela “Cabrón”; y Diego Borinsky dio a conocer su obra "Scaloni. Biografía oficial".

Luego de su paso, O'Donnell afirmó: “Fue un placer estar nuevamente en Berazategui. Es fascinante ver cómo los lectores tienen ganas de juntarse con los autores y eso me encanta”.

En el mismo sentido, Sietecase contó: “Vine a presentar un libro que habla sobre mi padre, que es también sobre una época, un país. Estar en Berazategui es un gusto, porque esta feria ha crecido mucho. Hay que defender estos espacios que son de encuentro: son imprescindibles”.

Asimismo, Borinsky aseguró: “Fue un gran orgullo para mí escribir la biografía de Scaloni. No fue fácil, pero fue hermoso estar cerca de una persona que nos hizo tan felices”. Y agregó: “Es la primera vez que vengo a esta feria y me sorprendió la gran convocatoria que tiene. Estoy muy contento de estar acá”.

LibrArte es una iniciativa impulsada por el intendente municipal, Carlos Balor, y organizada por la Secretaría de Cultura y Educación local. Desde sus comienzos, el Dr. Juan José Mussi promovió su crecimiento, lo que permitió que con el paso de los años se consolidara como una de las principales ferias del libro del país.

En esta edición 2026 contó con propuestas artísticas, además de presentaciones vinculadas con la literatura y el rock. También se presentaron otros autores de renombre como Felipe Pigna, Dora Barrancos y Darío Sztajnszrajber. El evento se completó con espacios gastronómicos y la Feria Regalá Cultura.