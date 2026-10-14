Comenzaron las obras de la tercera etapa de la senda aeróbica del Parque Central Las Colonias en Remedios de Escalada, que se extenderá a un total de 10 kilómetros y permitirá conectar los principales espacios que integran el gran pulmón verde de nuestra ciudad, desde la plaza Auyero, el Velódromo y la UNLa hasta la estación de Remedios de Escalada y el Paseo de La Carbonilla.

El proyecto contempla la incorporación de infraestructura deportiva, nuevas luminarias y mejoras en los accesos, los espacios verdes y el entorno de la estación. Además, incluye la puesta en valor del pasaje Bidegain, la intervención del puente carretero y la renovación del paredón ubicado a lo largo de la avenida Hipólito Yrigoyen, con el objetivo de mejorar el paisaje urbano y favorecer la conexión Este-Oeste. Asimismo, el recorrido contará con nuevas cámaras de seguridad controladas desde el nuevo Centro de Monitoreo del Parque Las Colonias.

La iniciativa busca ampliar y mejorar los espacios destinados a la actividad física, la recreación y el encuentro al aire libre, al tiempo que promueve una mejor integración urbana y pone en valor uno de los principales espacios verdes de Lanús.