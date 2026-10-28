En el marco del programa Dock Sud Global, la presidenta del Consorcio de Gestión visitó importantes puertos de China, Singapur y Turquía. La modernización tecnológica, las vías navegables y la ampliación de capacidades fueron algunos de los ejes de una agenda orientada a fortalecer el desarrollo productivo.

El Puerto de Dock Sud busca dar un nuevo paso en su desarrollo. Tras participar de una misión internacional por algunos de los principales complejos portuarios del mundo, su presidenta, Mónica Litza, destacó la importancia de incorporar experiencias que permitan fortalecer las capacidades operativas, mejorar la competitividad y proyectar el crecimiento de la actividad.

“Los puertos que crecen son aquellos que planifican con una mirada de largo plazo. Dock Sud tiene un enorme potencial y nuestro desafío es generar las condiciones para aprovechar las oportunidades de los próximos años”, señaló Litza.

La misión se desarrolló en el marco de Dock Sud Global, el programa de vinculación internacional del Consorcio, orientado a promover la cooperación, el intercambio de conocimientos y las oportunidades comerciales.

Experiencias para el futuro

En China, la delegación visitó los puertos de Nansha, en Guangzhou, y DaChan Bay, en Shenzhen, para observar las experiencias de expansión y modernización, así como soluciones vinculadas con el dragado, la sedimentación y el aprovechamiento de espacios operativos. Se trata de desafíos especialmente relevantes para Dock Sud por su ubicación en el sistema del Río de la Plata y su conexión con las vías navegables.

En Singapur, uno de los principales centros mundiales de transbordo de contenedores, recorrió Pasir Panjang y Tuas, donde se destacan los avances en automatización, digitalización y organización de las operaciones. La nueva terminal de Tuas, desarrollada mediante una planificación por etapas, constituye una referencia internacional para pensar la evolución de los grandes complejos portuarios.

La agenda también incluyó encuentros en Turquía donde se establecieron vínculos institucionales y comerciales.

Por otra parte, se destacó la firma de una Carta de Intención para establecer relaciones de Puertos Amigos entre Guangzhou y Dock Sud, además de oportunidades de cooperación técnica y comercial.

Infraestructura y desarrollo

Las experiencias internacionales aportan nuevas referencias para avanzar en una planificación estratégica que integre infraestructura, tecnología, conectividad y sostenibilidad ambiental, con una perspectiva de largo plazo que permita orientar las inversiones y acompañar las necesidades del sistema productivo.

En ese sentido, Litza destacó que el crecimiento portuario debe traducirse en nuevas oportunidades para la región.

“Queremos un puerto cada vez más competitivo, capaz de generar mayor actividad económica, fortalecer el empleo y ampliar las oportunidades para las empresas y los trabajadores de nuestra ciudad y la región. El desafío es transformar los aprendizajes internacionales en acciones concretas", concluyó.