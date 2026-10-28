Se celebró el 30° aniversario del Centro de Jubilados Jóvenes de Antaño con un almuerzo, que contó con la visita del intendente de Berazategui, Carlos Balor.

Allí, Balor afirmó: "Esta es una institución hermosa, los felicito por el trabajo que hacen", y agregó: "Nosotros tenemos marcado un camino que es el que nos enseñó Juan José Mussi: estar al lado de las instituciones. Vamos a cumplir con el legado del doctor. Sigamos trabajando en comunidad para nuestros vecinos".

Por su parte, la presidenta de Jóvenes de Antaño, María Luisa Nuñez, subrayó: "En este Centro somos una familia y para mí es un lujo festejar estos 30 años. Agradezco a la vida por ser parte de esta institución. Gracias a la Municipalidad por estar siempre".