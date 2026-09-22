"En Avellaneda tenemos la convicción de que las viviendas deben ser dignas y seguiremos trabajando para que más vecinas y vecinos puedan acceder a ella", expresó la intendenta Magdalena Sierra, durante la entrega de viviendas a ocho familias de Isla Maciel.

En el marco del programa integral de urbanización que se realiza en la zona, se abrirá una calle en Carlos Pellegrini y Vieytes. Por tal motivo, quienes vivían allí fueron reubicados.

La Jefa comunal hizo entrega de las llaves en mano a cada una de las familias y junto a ellas recorrió los flamantes hogares, equipados con cocina, baño, patio y dos habitaciones.

Durante la recorrida, Magdalena Sierra estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Territorial, Mónica Ghirelli, el secretario de Planificación, Guillermo Pesce, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff, y vecinos.