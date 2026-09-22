El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó la entrega de anteojos a más de 300 alumnos de Escuelas Primarias de Adultos (EPA) del distrito en el Microestadio Lionel Messi del Parque Central Las Colonias, en el marco del programa “Ver Para Seguir Aprendiendo”, con el objetivo de promover la salud visual de cada estudiante.

“Me pone muy contento y orgulloso ver lo que cada uno de ustedes está haciendo. No es sólo lo que están logrando, sino también es el ejemplo que les están dando a sus hijos, nietos, hermanos, primos que, incluso con un montón de adversidades que deben de transitar todos los días, encima se preocupan por aprender. Por eso es tan importante este programa, porque estos anteojos son un incentivo para que puedan estudiar y fortalecer sus trayectorias educativas”, manifestó Álvarez.

Mediante esta iniciativa y a partir del desarrollo de diferentes operativos donde se hicieron evaluaciones oftalmológicas, se lograron detectar dificultades visuales y se brindaron gratuitamente los lentes prescriptos, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de cada una de las personas. En este caso preciso, una adecuada corrección visual favorece la lectura, la escritura, la autonomía y la continuidad de sus trayectorias educativas.

Las instituciones que formaron parte de la actividad fueron las EPA N° 701, N° 702, N° 703, N° 704, N° 705, N° 706, N° 707, N° 708, N° 710 y N° 712, y un total de 340 alumnos y alumnas entre jóvenes, adultos y adultos mayores.