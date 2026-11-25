Lanús Gobierno sigue con la ejecución del Plan de Pavimentación 2024- 2027 en diferentes barrios del distrito, con financiamiento 100% municipal, cuyo propósito es mejorar la circulación vehicular y peatonal, la seguridad vial y la calidad de vida de las y los lanusenses.

En esta oportunidad, se llevan a cabo trabajos de bacheo de hormigón sobre la calle Armenia entre Presidente Perón y Gobernador Pallares, en Valentín Alsina, donde también se concretaron trabajos de bacheo asfáltico a través de la Planta Asfáltica Municipal en los alrededores.

Esta acción forma parte de las más de 80 intervenciones que ya se hicieron en la zona. En ese marco, continúan efectuándose diariamente 11 frentes de obra a lo largo y ancho del distrito: tres de cuadras completas, cuatro de bacheo, dos de tomado de juntas, uno de reconstrucción de cordones y otro de preparación de suelos.

Vale destacar que el Plan de Pavimentación contempla la concreción de obras de asfalto en 800 cuadras completas y 2.000 intervenciones de bacheo en los diversos barrios de la ciudad