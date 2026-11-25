Los dispositivos formarán parte del equipamiento de la nueva fuerza de seguridad que lleva adelante la gestión de la intendenta Magdalena Sierra.

En el marco del proceso de conformación de la Policía Municipal de Avellaneda, el Municipio lanzó una licitación pública para incorporar cámaras corporales portátiles y equipamiento tecnológico destinado al registro de las intervenciones de los efectivos de la fuerza local.

Las cámaras, también conocidas como bodycams, son dispositivos que los agentes llevan incorporados a sus uniformes y que permiten registrar imágenes y sonidos durante los procedimientos. Su utilización puede contribuir a documentar las intervenciones policiales, facilitar la reconstrucción de los hechos y aportar elementos de prueba ante eventuales investigaciones judiciales.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires y establece un presupuesto oficial de $937.810.000 para la provisión y puesta en funcionamiento de los dispositivos y sus correspondientes estaciones de recolección de datos.

La contratación corresponde a la Licitación Pública N° 123/2026, impulsada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y autorizada mediante el Decreto N° 5246/2026, firmado el pasado 17 de noviembre.

La apertura de las ofertas está prevista para el viernes 18 de diciembre, a las 11 horas. Las empresas interesadas podrán adquirir los pliegos en la Jefatura de Compras y Suministros de la Municipalidad de Avellaneda, por un valor de $468.905.

La nueva Policía de Avellaneda, cuya primera cohorte ya estará en la calle en marzo de 2027, forma parte del plan integral de seguridad del Municipio, que ya cuenta con numerosas herramientas para fortalecer la prevención en la ciudad, con 2.500 cámaras, 8 Centros de Operaciones y Monitoreo; e incorporación de Inteligencia Artificial al monitoreo de cámaras para potenciar la infraestructura existente. Además, el ‘muro digital’, con cámaras que leen patentes en los accesos, tótems “Puntos Seguros”, “Paradas Seguras”, alarmas comunitarias en los barrios, y dos drones de videovigilancia aérea.