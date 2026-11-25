La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifiesta su preocupación por la multiplicación de eventos de venta temporaria —conocidos popularmente como saladitas— que se instalan por períodos acotados en localidades de diferentes provincias y que compiten en condiciones desiguales con el comercio formal en las semanas previas a las fiestas de fin de año.

Un ejemplo fue la feria de venta masiva que se llevó a cabo entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre en Rawson, provincia del Chubut. Con un formato de comercialización temporario, la estructura montada se retiró al finalizar, sin continuidad posterior ni establecimiento radicado en la localidad.

Este tipo de estructuras suele no afrontar las obligaciones que la venta formal debe cumplir: habilitación municipal, inscripción impositiva nacional y provincial, pago de tasas, acatamiento de las ordenanzas locales, personal registrado con sus cargas sociales, alquiler, servicios y controles de seguridad, entre otros requisitos.

En un contexto de baja sostenida de las ventas minoristas, CAME expresa que la estrategia para combatir las saladitas debe incorporar herramientas tecnológicas que permitan seguir la circulación de las mercaderías, identificar a los operadores involucrados, rastrear los movimientos de dinero y exigir que cumplan con los requerimientos de seguridad e higiene establecidos por los organismos de control.

Detrás de la venta ilegal hay un sistema diseñado por mafias organizadas que recurren al trabajo esclavo, a la trata de personas en talleres clandestinos —en especial de inmigrantes indocumentados, a quienes se les impide ingresar a la formalidad laboral—, al contrabando, al robo y piratería de mercadería, al narcotráfico, a la competencia desleal y a la corrupción.

CAME abordará esta problemática a través de su Comisión de Fronteras e Ilegalidad y junto a sus federaciones y cámaras adheridas, con el objetivo de elaborar un documento común que las entidades puedan presentar ante sus municipios e impulsar instancias de trabajo entre las provincias afectadas.