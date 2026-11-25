El Polo Social y Productivo Pedro Coria inaugurará su sede Regional Sur – Espacio Arturo Jauretche este sábado 28 de noviembre, en Cruce Varela. La jornada incluirá el primer Encuentro de Producción para el Trabajo, con la participación de cooperativas, instituciones y emprendedores locales.

​El Polo Social y Productivo Pedro Coria inaugurará este sábado 28 de noviembre su nueva sede Regional Sur – Espacio Arturo Jauretche, en la calle Alfonsina Storni 1031, en Cruce Varela, Florencio Varela. La actividad comenzará a las 12 y contará con un encuentro de organizaciones vinculadas a la economía social.

​La apertura del espacio coincidirá con el 1° Encuentro de Producción para el Trabajo, una iniciativa que reunirá a cooperativas de trabajo, instituciones y emprendedores de la región. La propuesta busca generar vínculos entre los distintos actores de la comunidad y fortalecer las iniciativas productivas y laborales desde el territorio.

​ El nuevo establecimiento funcionará como un ámbito de intercambio y organización colectiva. Además, buscará visibilizar las herramientas de la economía social y promover alternativas de producción y trabajo para las comunidades locales.

​Cooperativas y emprendedores, protagonistas de la jornada

​El cronograma prevé la apertura oficial a las 12, seguida de una recorrida por los stands de las organizaciones participantes. A las 13 se realizará la lectura de un documento.

​Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer las propuestas de las cooperativas y los emprendimientos locales, además de recorrer las instalaciones de la nueva sede.

​Facundo Coria y el escenario de los barrios populares

​El dirigente social Facundo Coria, principal referente del Polo Social y Productivo Pedro Coria, presentó la iniciativa como una nueva instancia de organización colectiva frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional y las dificultades económicas que atraviesan los sectores más vulnerables.

​En ese contexto, Coria describió el deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares y planteó el surgimiento de una economía centrada en la supervivencia cotidiana.

​"Una infra economía, la supervivencia absoluta que hoy domina los barrios populares. Lo único que importa al final del día es saber si se pudo conseguir el plato de comida de hoy", afirmó Facundo Coria.

​La inauguración de la sede Regional Sur y el primer Encuentro de Producción para el Trabajo buscarán abrir un espacio de articulación entre organizaciones sociales, cooperativas y trabajadores de Florencio Varela y localidades cercanas.

​TEMAS DE ESTA NOTA:

Florencio Varela, Trabajo, Facundo Coria, Producción, Desarrollo Productivo, Emprendedores, Economía Popular, Economía Social, Cooperativas, Cruce Varela, Organización Comunitaria, Espacio Arturo Jauretche.