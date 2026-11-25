En el Teatro Roma, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, encabezó la presentación del Plan de Viviendas "Tu casa, tu futuro", una iniciativa impulsada por el Municipio para ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda propia.

"El Plan 'Tu casa, tu futuro', es resultado de años de trabajo y planificación", comenzó diciendo la jefa comunal y aseguró: "La política habitacional para nosotros es fundamental, hace años que con Jorge Ferraresi planificamos juntos". "La vivienda no es prioridad para gobiernos neoliberales, no es prioridad atender las necesidades de nuestras familias", comparó.

"Con el gobierno de Javier Milei la obra pública se paralizó", señaló la intendenta Sierra y detalló: "Este programa nuevo es parte de esos sueños paralizados porque 3.616 familias podrían hoy tener su casa y no la tienen". Pero alentó: "Existen gobiernos, como éste, municipal, que no nos damos por vencidos".

En ese sentido, frente a una problemática habitacional que se profundiza en las ciudades de todo el mundo, Avellaneda da continuidad a una política pública que sostiene desde hace décadas, con inversión municipal y la planificación de nuevos desarrollos habitacionales.

En esta primera etapa, se abrirá la inscripción para acceder a 326 viviendas, correspondientes a proyectos que habían quedado pendientes tras la suspensión del financiamiento por parte del Gobierno nacional, distribuidas en cuatro desarrollos habitacionales:

Mitre 2545: 208 viviendas.

Mitre 3033: 39 viviendas.

Mitre y Estibau: 61 viviendas.

Larralde 835: 18 viviendas.

Inscripción y requisitos

La inscripción estará abierta desde el 24 de noviembre hasta el 15 de diciembre, a través de la aplicación "Portal Avellaneda" o del sitio portalavellaneda.mda.gob.ar.

Una vez que ingresen a su cuenta, las personas interesadas deberán acceder a la convocatoria de viviendas y completar la solicitud. Posteriormente, recibirán un correo electrónico de confirmación.

Los requisitos para postularse son:

Contar con DNI vigente y acreditar un mínimo de cinco años de residencia en Avellaneda.

Tener nacionalidad argentina o residencia permanente.

No poseer inmuebles a su nombre ni haber recibido previamente un beneficio habitacional.

Contar con ingresos acreditables y presentar la documentación exigida.

Condiciones de pago

Financiación en 120 cuotas mensuales.

Pago de las primeras tres cuotas al momento de la firma.

La primera cuota no podrá superar el 30% de los ingresos acreditados.

La actualización de la cuota será con la fórmula Hog.Ar, un índice que toma como referencia la evolución de los salarios en lugar de la inflación directa.

El sorteo de las viviendas se realizará a mediados de diciembre.

Avellaneda construirá otras 390 viviendas con recursos municipales

Durante la presentación, Magdalena Sierra también anunció la construcción de 390 nuevas viviendas en cuatro puntos de la ciudad. "Son viviendas para Avellaneda: porque se hacen con el recurso de los avellanedenses", destacó la jefa comunal y adelantó: "Aspiramos a que entre fines del 2027 y junio del 2028 las viviendas estén entregadas".

Mientras el gobierno de Javier Milei paralizó la construcción de 2.566 viviendas en Avellaneda, el Municipio continuará invirtiendo recursos propios para dar respuesta a la demanda habitacional.

"Construir viviendas es construir ciudad, que nuestros vecinos y vecinas tengan derecho, lo hacemos con una infraestructura acorde para que la realización sea completa", expresó la intendenta Sierra durante el anuncio.

Entre 2009 y 2026, las gestiones municipales de Jorge Ferraresi y Magdalena Sierra llevan entregadas 4.202 viviendas, a las que próximamente se sumarán las 326 anunciadas en esta jornada.

Para el Municipio de Avellaneda, el acceso a la vivienda constituye un derecho esencial y una política de Estado sostenida en el tiempo, que permite a las familias vivir con dignidad, tranquilidad y la posibilidad de proyectar su futuro.

Al acto asistieron el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barrueco; la diputada provincial, Romina Barreiro; el secretario de Planificación local, Guillermo Pesce; la secretaria de Desarrollo Territorial de Avellaneda, Mónica Ghirelli; el gabinete municipal; y representantes de instituciones, bomberos, docentes, y de salud.