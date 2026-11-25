Los Centros de Inclusión Social (CIS) de la Ciudad que alojan familias suman espacios de juego, lactarios y un equipo técnico que acompaña a más de 400 niñas, niños y familias desde la gestación y durante los primeros años de vida. Las acciones forman parte de Crecer Cerca, una línea de intervención de BA Crece con Vos, la estrategia integral de atención a la primera infancia de la Ciudad. Su objetivo es generar más oportunidades de cuidado, juego y aprendizaje, y fortalecer el acompañamiento a las personas gestantes y a las familias.

El trabajo se lleva adelante de manera conjunta entre dos áreas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat: la Dirección General de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia y la Dirección General de Centros de Inclusión Social. El proyecto cuenta con el acompañamiento de Grupo L, empresa argentina que integra la Red de Aliados BA Crece con Vos y brinda servicios de alimentación, limpieza, hospitalidad, mantenimiento, logística y obras en más de 15 provincias. Su aporte, permitió conformar un equipo técnico interdisciplinario que trabaja junto a los equipos de los centros en tres frentes: promover espacios de juego; acompañar a las familias durante la gestación y la crianza mediante talleres y capacitaciones; y fortalecer las prácticas de cuidado.

Uno de los ejes del proyecto es la creación de espacios de juego, que serán coordinados y sostenidos por el equipo técnico. Grupo L aportó los materiales y recursos lúdicos para equiparlos. Estos espacios buscan ser lugares de estimulación y juego para niñas y niños, y también de encuentro para sus familias. En los Centros de Inclusión Social América y Carlos Calvo se desarrollan mentorías con enfoque Montessori. Su objetivo es acompañar la organización y adecuación de los entornos para favorecer el juego, la exploración y el aprendizaje temprano. Además, el equipo técnico participa de esas mentorías para luego replicar el enfoque en el armado de espacios de juegos en otros CIS.

Con el mobiliario aportado por Grupo L, se avanza en la instalación de lactarios en los espacios donde su implementación resulta necesaria, para que respondan a las necesidades reales de las familias y ofrezcan condiciones adecuadas para la lactancia.

“La generación de oportunidades requiere compromisos concretos, inversión y una visión de largo plazo. Con este proyecto buscamos fortalecer las capacidades de los centros a través de equipamiento, recursos y equipos profesionales que acompañen el trabajo en territorio, y contribuir a que niñas, niños y familias tengan más oportunidades de desarrollo”, señaló María Laura Bilieri, directora de Recursos Humanos y Sustentabilidad de Grupo L.

Durante los próximos 18 meses, Crecer Cerca prevé extenderse progresivamente a los ocho Centros de Inclusión Social que alojan familias, mediante ciclos de trabajo de seis meses. El objetivo es ampliar el acceso de niñas, niños y familias a espacios de juego y acompañamiento, y fortalecer la capacidad de los equipos de cada centro para dar continuidad a estas acciones.

Sobre Grupo L

Grupo L es una empresa argentina que brinda servicios de alimentación, limpieza, hospitalidad, mantenimiento, logística y obras en más de 15 provincias del país.