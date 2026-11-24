Lanús Gobierno inició las obras de puesta en valor del boulevard de la avenida Presidente Bernardino Rivadavia, desde Chile hasta la avenida Remedios de Escalada de San Martín en Valentín Alsina, que son ejecutadas con fondos 100% municipales y con el objetivo de transformar ese sector en beneficio de las vecinas y los vecinos.

Esta iniciativa busca garantizar una mayor accesibilidad al lugar mediante la construcción de rampas y cruces peatonales en sus 22 esquinas; a su vez, se reemplazarán las actuales punteras de hormigón por nuevos espacios verdes con vegetación autóctona, mobiliario y luminarias peatonales.

En ese marco, también se llevará a cabo la repotenciación lumínica de toda la avenida y se incorporará nueva luminaria sobre Chile desde Rivadavia a Balbín.