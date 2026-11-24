La Municipalidad de Berazategui avanza con la construcción de la segunda estación de bombeo de agua potable, ubicada en calle 156 A entre 75 y el Arroyo Baldovino. La obra contempla la instalación de 750 metros de nueva cañería troncal y la vinculación de dos nuevos pozos de extracción con el acueducto Lisandro de la Torre, cuyo objetivo es mejorar el servicio en Plátanos, Hudson y Pueblo Nuevo.

Los trabajos se llevan adelante íntegramente con financiamiento municipal, por decisión del intendente Carlos Balor, en continuidad con las políticas de infraestructura impulsadas por el Dr. Juan José Mussi. En conjunto, ambos pozos aportarán más de 120 mil litros de agua a la red de distribución.

Al respecto, el secretario municipal de Servicios Públicos, Sergio Faccenda, afirmó: "Esta intervención forma parte de un plan integral de obras de infraestructura sanitaria que busca fortalecer el sistema de agua potable y anticiparnos a la mayor demanda que generarán las altas temperaturas durante el verano, en un contexto de posibles efectos del fenómeno El Niño".

Más obras para fortalecer el servicio

En simultáneo, el Municipio se encuentra construyendo una nueva planta de bombeo con sistema de ósmosis inversa en calle 150 y 51, que permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los barrios Sarmiento, Villa Matilde y Plátanos. Además, está próxima a ponerse en funcionamiento una estación de rebombeo en 157 y Av. Bemberg. Estas obras se complementan para ampliar la capacidad de distribución y mejorar la prestación del servicio en distintos sectores del distrito.

Al respecto, Faccenda indicó: "Con una muy buena gestión de la Municipalidad de Berazategui -encabezada por el intendente Carlos Balor-, pudimos llevar adelante esas mejoras afrontando los compromisos, aún en un escenario de importante caída de la recaudación. Seguimos apostando a más infraestructura para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas, y mejorar su calidad de vida".