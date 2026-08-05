Cientos de vecinos y vecinas disfrutaron de la obra teatral "Los Abuelos No Mienten", una propuesta gratuita y de calidad presentada en el Complejo Deportivo Municipal Ducilo. El espectáculo, impulsado por el intendente Carlos Balor, integró el Ciclo Vacaciones en Familia y reunió a grandes y chicos en una tarde de diversión y emoción.

“Vivimos una jornada hermosa, con el gimnasio lleno de familias, abuelos, nietos, madres y padres que disfrutaron de una obra con un mensaje muy lindo sobre el amor y el vínculo entre los abuelos y sus nietos. Nos vamos felices porque el Municipio de Berazategui sigue apostando a propuestas gratuitas y de calidad para las familias, una política que sigue fortaleciéndose gracias al impulso del intendente Carlos Balor”, destacó la secretaria de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes municipal, María Laura Lacava.

En tanto, Héctor Presa, director del Grupo La Galera -a cargo del espectáculo-, expresó: “Fue una experiencia maravillosa poder presentar esta obra en Berazategui. Agradecemos al Municipio por convocarnos y acercar el teatro a los chicos, porque es fundamental que tengan acceso a la cultura. Nos alegra formar parte del trabajo que se realiza en este distrito, para que cada vez más familias puedan disfrutar de esta clase de propuestas para toda la familia”.

De esta manera, la Municipalidad de Berazategui continúa promoviendo actividades culturales y recreativas gratuitas para toda la comunidad, acercando espectáculos de calidad y generando espacios de encuentro, diversión e integración para los vecinos y vecinas de todas las edades.