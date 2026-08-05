La investigación por el fentanilo contaminado que ya suma 90 muertes y 41 sobrevivientes damnificados tuvo este martes un giro clave: Un allanamiento en Quilmes y la detención de dos ex funcionarias de la ANMAT.

El operativo central se realizó en la localidad bonaerense de Quilmes lugar de residencia de Nélida Agustina Bisio, quien fue titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica hasta enero de este año. También fue detenida Gabriela Mantecón Fumado quien dirigió el INAME hasta agosto de 2025.

Ambas detenciones fueron ordenadas por el juez federal Ernesto Kreplak y se realizaron bajo secreto de sumario.

El allanamiento al Ministerio de Salud

En paralelo, a las 10 de la mañana del martes se concretó un requerimiento de información en el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones. La cartera entregó a la Justicia el registro completo de personas que ingresaron y egresaron entre 2024 y 2025. Desde el Ministerio indicaron que brindan "toda la documentación solicitada desde el inicio de la investigación".

De qué se las acusa

Según la Fiscalía Federal 1 de La Plata y la PIA, las exfuncionarias "tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado". La acusación sostiene que "conocían el escenario de riesgo elevado" en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

La causa fue recaratulada bajo los artículos 200 y 201 bis del Código Penal: envenenamiento o adulteración de sustancias medicinales que provocan la muerte. La pena va de 3 a 25 años de prisión.

Con estas medidas, la Justicia amplía el foco: ya no solo sobre los laboratorios, sino también sobre los organismos públicos que debían controlarlos.

Los domicilios particulares registrados hoy por los enviados de Kreplak fueron la casa de Bisio, en Olivos; la de Mantecón Fumadó, en Quilmes, y las de Ana Laura Canil (directora de Fiscalización y Gestión de Riesgo del Iname), Mariela Baldut (directora de Poscomercialización y Acciones Regulatorias del Iname) y Maximiliano Carlos Lalin (jefe de Departamento de Inspectorado del Iname), las tres en la ciudad de Buenos Aires.