“Es el peregrino de la Paz”, afirmó, el Obispo de Quilmes, Carlos Tissera, tras manifestar su alegría por la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Asimismo, Tissera aseguró que “rezamos para que sea una visita portadora de paz”. Y agregó: “Su visita es la del pastor que está en medio de los hermanos haciendo presente la alegría del Evangelio”.

Oración de la visita del Papa León XIV a la Argentina

BIENVENIDO PAPA LEÓN: PEREGRINO DE LA PAZ

Te alabamos y te agradecemos, Padre, por nuestra vida como pueblo.

Con Jesucristo, queremos poner a las personas en el centro de nuestro actuar, especialmente a los pobres, los enfermos, los pequeños, para ser una nación hospitalaria movida por vínculos que busquen el bien común donde la justicia sea la fuerza de la paz.

Que el Espíritu nos guíe en el diálogo para ser constructores de comunión, dándonos fuerzas para edificar juntos la civilización del amor reconociendo en el corazón de cada ser humano, el lugar donde Tú deseas habitar.

Que podamos ser auténticos testigos de la fe, manifestando tu misericordia con alegría y anunciando tu salvación con esperanza.

El Papa León XIV nos convoca y envía Junto a nuestra Madre de Luján decimos ¡Levántate, Argentina, y camina hacia una patria fraternal