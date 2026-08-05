Lanús Gobierno continúa con el desarrollo del plan de obras para la construcción del nuevo polideportivo del barrio La Maquinita en Gerli, en el predio delimitado por las calles Héctor Guidi, Blanco Encalada, General Madariaga y avenida Raúl Alfonsín, con la finalidad de que los vecinos y las vecinas de la zona puedan disfrutar de un espacio con nuevo equipamiento deportivo, urbano y en las mejores condiciones.

Ya fueron demolidas las estructuras de viviendas abandonadas durante más de 10 años, ya que la infraestructura que quedó era incapaz de ser utilizada para ese fin. En ese marco, actualmente se realizan tareas de limpieza y de nivelación del terreno.

En el lugar se construirán canchas multideportes, de fútbol cinco y de beach vóley, con cerramientos y demarcaciones; se llevará a cabo la ejecución de veredas, senderos, solados y rampas; se pondrá en valor la Unidad Barrial Participativa (UBP); se colocará nuevo equipamiento urbano, lúdico y deportivo; nuevas luminarias y se incorporarán árboles, arbustos, semillas de césped y sistema de riego, entre otros.

Esta acción forma parte de un compromiso del intendente Julián Álvarez para contar con más sitios públicos de calidad en la ciudad, mientras continúa exigiéndole al Gobierno Nacional la reactivación del Plan de Viviendas tan esperado por los ciudadanos y las ciudadanas del barrio.