Bruno Arias llega al Teatro Roma de Avellaneda junto a Mirando al Sur, para compartir un recorrido musical por los paisajes, las voces y las raíces del noroeste argentino.

Este jueves 22 de octubre a las 20:30 hs. llega al teatro Roma de Avellaneda un concierto que reunirá obras de Vilca, Leda Valladares, Carabajal y Bruno Arias, entre otros autores, en un repertorio que atraviesa distintas sonoridades de nuestra música de raíz y encuentra en la Puna su territorio común.

La voz y la guitarra de Bruno Arias se encontrarán con el ensamble Mirando al Sur, integrado por Dimitri Siminovich en fagot, flauta dulce y sintetizador; Maximiliano Uzal en flauta traversa; Gonzalo Braz en clarinete y clarinete bajo; Luciana Castaño en violín; Tobias Fabri en guitarra; Nahuel Fernández en bajo; y Juan Cruz Donati en percusión.

Como invitados, participarán Natalia Link en quena y los Sikuris Intercontinentales Aymaras de Huancané.

Una propuesta para escuchar en la música los caminos, los cerros, las voces y las tradiciones que siguen dando forma a nuestra identidad folklórica.

Entradas a la venta por $ 20.000, disponibles en la boletería del teatro, Sarmiento 109 y a través de Plateanet.Los vecinos y vecinas de Avellaneda cuentan con un beneficio especial del 50% de descuento si poseen su Tasa por Servicios Generales al día, presentándose en boletería con su DNI y la última boleta paga de TSG con su comprobante de pago.