Durante el encuentro, Balor expresó: “Esto es parte de la continuidad del legado de Juan José Mussi. Agradezco a la Fundación del Banco Provincia, por los instrumentos para la Orquesta. A través del Fondo Educativo Municipal, más de 700 personas que concurren a este espacio ya cuentan con elementos deportivos. Hoy inauguramos la Posta de Salud en este Polo Juan José Mussi, un orgullo para nosotros. Él siempre levantaba las banderas de la educación pública. Sé lo que él trabajó y luchó para que hoy esto sea una realidad. Muchas gracias a todos, sigamos trabajando por un Pato mejor y un Berazategui más lindo”.

Por su parte, Terigi manifestó: “Celebro este reencuentro. Nos da mucha alegría estar acá, acompañando a un Municipio que cuida la educación pública y que siempre piensa en cómo hacer para que haya más derechos educativos cumplidos para los chicos y chicas de la zona. Este lugar, con tan diversa oferta, permite encontrar para cada chico y chica aquello con lo cual pueda desarrollarse y aprender formas de expresión. Tiene el fin de garantizar espacios públicos dignos y justos, fortalecer y favorecer derechos y generar oportunidades a través de la actividad educativa y cultural. Los felicito por este logro”.

A continuación, Alejandro Alegretti, vicepresidente de la Fundación Banco Provincia, señaló: “Es espectacular todo el trabajo que se hizo acá, en El Pato. La Fundación del Banco, por pedido del gobernador Axel Kicillof, está al lado de la gente y de sus necesidades. Fue emocionante recordar al Dr. Juan José Mussi; con él hicimos muchas cosas en Berazategui. Desarrollamos muchos programas, entre ellos uno muy importante y querido: el de las Orquestas. Y para los chicos que también tenían cosas para decir y mostrar, desarrollamos el proyecto de crear Centros musicales para darles la posibilidad de demostrar su arte en su música y en sus videos, para que puedan crecer y forjar un destino”.

En ese marco, también se inauguraron un mural en homenaje al histórico dirigente de Berazategui; una Posta de Salud -que brindará atención de Enfermería, Vacunación, Pediatría y Obstetricia- y un Salón de Usos Múltiples (SUM). En este espacio funcionarán un Centro de Alfabetización Municipal, una sede anexa del CEF N° 194, la nueva Orquesta Escuela Polo Educativo Juan José Mussi y el Centro Socioeducativo y Comunitario “Calle Unión”.

Durante la jornada, tanto el CEF como la Primaria y Secundaria N° 58 y el Jardín de Infantes N° 953 recibieron equipamiento deportivo nuevo. Además, se entregaron instrumentos musicales a la flamante Orquesta Escuela 38 (entre ellos violines, violas, contrabajos, flautas traversas, clarinetes, trompetas, trombones, una batería completa y violoncellos) y 15 atriles. También nuevos materiales al Centro Socioeducativo y Comunitario Barrio Nuevo, que funciona en el barrio Federal de El Pato.

Por otra parte, se firmó un convenio con la Fundación Banco Provincia para la puesta en marcha del Estudio de Grabación Móvil y Producción Audiovisual “Suena Territorio”, que funcionará en un colectivo donado por MOQSA y que contempla distintos ejes de trabajo: un estudio móvil de grabación, streaming y radio; producción audiovisual y capacitaciones; y una plaza sonora, con el objetivo de acercar a los vecinos y vecinas nuevas herramientas y experiencias vinculadas con la comunicación y la expresión artística.

Como parte de la jornada, las autoridades visitaron el Jardín de Infantes N° 953 para conocer una intervención artística realizada por niños, niñas y docentes, con la coordinación del equipo de Arte Público Municipal, que desarrolló talleres y actividades creativas. Finalmente, recorrieron la muestra organizada por la Escuela Primaria y la Secundaria N° 58, en el marco de la Semana de las Artes.

También estuvieron presentes integrantes del Gabinete municipal; la inspectora Jefa Distrital de Berazategui, Gladys Ramírez; el inspector Regional de DIEGEP, Leonardo Gómez; representantes de la comunidad educativa y de instituciones de la zona, además de vecinos y vecinas.