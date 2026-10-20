Lanús Gobierno llevará adelante este viernes 23 de octubre, de 17 a 20, otra jornada del programa “Tardes de Vacunación” en la plaza 1º de Mayo, situada en la avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 2200, en Valentín Alsina.

Las vecinas y los vecinos podrán aplicarse las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación; contra el dengue y el COVID-19; antineumocócica (Prevenar 20); contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR); y antirrábica para perros y gatos de manera totalmente gratuita.

Esta propuesta promueve el sostenimiento de los esquemas de vacunación en todas las edades y buscar concientizar sobre la importancia de la prevención en el cuidado de la salud individual y comunitaria.