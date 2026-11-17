Este jueves 19 de noviembre, a las 20 horas, se llevará a cabo el concierto de cierre de año lectivo, con la presentación de distintos ensambles musicales.

El Instituto Municipal de Música de Avellaneda presenta su Concierto Anual, con una muestra del trabajo que realizan sus ensambles institucionales a lo largo de su cursada en esta institución que forma parte del amplio sistema de enseñanza artística del distrito.

Participarán:

• Ensamble de Clarinetes

• Ensamble de Guitarras

• Ensamble de Música Antigua

• Ensamble de Tango

• Ensamble de Rock/Jazz

• Orquesta Académica Juvenil del IMMA

Las entradas son gratuitas y se retiran en la boletería del Teatro Roma, en Sarmiento 109, de 10 a 20 hs, hasta agotar la capacidad de la sala.

Cabe destacar que la producción fotográfica del evento está a cargo de estudiantes del Instituto Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales.