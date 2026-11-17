Se realizó un encuentro por el 32° aniversario del Hospital Evita Pueblo, donde se reconoció a trabajadores que cumplieron 25 años de servicio y a quienes se jubilaron recientemente. En representación del intendente Carlos Balor, estuvo presente el secretario de Economía del Municipio, Santiago Castagno, junto con la directora ejecutiva del Hospital, Dra. Gabriela Zeoli.

"Desde la Municipalidad de Berazategui sabemos el esfuerzo y sacrificio que le ponen a su trabajo en este Hospital. Detrás de cada trabajador de la salud hay una gran vocación. En nombre de Carlos Balor y del legado de Juan José Mussi, les agradecemos lo que hacen todos los días", destacó Castagno.

A su vez, la directora ejecutiva del Hospital, Dra. Gabriela Zeoli -quien estuvo presente junto a los Directores asociados-, señaló: "Este es un acto muy emocionante. Nos enorgullece tener los trabajadores que tenemos, por eso los quisimos reconocer. Muchas gracias".

Por último, Carlos Blanco, médico generalista y especialista en anestesiología del Hospital que se jubiló este año, expresó: "Hice mi primera guardia en el Centro de Atención Primaria Dr. Javier Sábatto. Salía con la ambulancia por el Gran Buenos Aires para llevar a nuestros pacientes de la unidad sanitaria porque no teníamos hospital. Agradezco a la Municipalidad y al Hospital, donde trabajé 33 años, donde ingresé como anestesiólogo; y donde hice la primera cesárea. He hecho 17 mil cesáreas. Este es un reconocimiento por mi trabajo".