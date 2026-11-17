A partir de las imágenes y el seguimiento en el Centro de Monitoreo del Municipio de Quilmes, se reconstruyó el recorrido de los responsables que irrumpieron en la heladería ubicada en Colón y Brown, para posteriormente ser detenidos y derivados a la Fiscalía correspondiente.

Con intervención de los equiposmunicipales y las fuerzas de seguridad, los autores fueron detenidos luego de cometer un ilícito en momentos donde estudiantes secundarios celebraban el "último último día".

Cabe destacar que el Municipio continuará convocando a las familias de los menores involucrados para trabajar en un abordaje integral entre las áreas de seguridad, niñez y educación.