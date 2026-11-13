La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, junto al director del Banco Provincia y presidente de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento, encabezaron un acto en el Centro de Municipal de Arte con motivo de la renovación del convenio entre el Municipio y la entidad para fortalecer emprendimientos locales.

Durante el encuentro se realizó una charla junto a más de 100 emprendedores y trabajadores independientes de la ciudad, donde se compartió información sobre las líneas de financiamiento disponibles, sus condiciones y cómo acceder a ellas.

La jefa comunal agradeció al gobernador Axel Kicillof y a Alejandro Formento "por seguir invirtiendo en políticas públicas para las y los avellanedenses".

"Vamos a seguir trabajando para que crezcan, se formen y continúen generando espacios de comercialización, porque las y los conocemos, sabemos cuánto se esfuerzan y la excelente calidad de sus productos", aseguró la intendenta Sierra y destacó la comunidad de Avellaneda "que se da la mano para fomentar el trabajo en estos tiempos tan difíciles".

En una primera etapa se otorgaron más de 50 créditos, con una inversión total de más de $150.000.000. Ayer, se renovó ese convenio con el objetivo de ampliar los recursos disponibles para que más vecinos y vecinas puedan acceder a créditos con tasas subsidiadas y contar con mejores herramientas para impulsar sus proyectos y fortalecer su trabajo.

"Este segundo tramo del convenio entre el Municipio y el Banco Provincia nos permite dar una solución a quienes emprenden en este contexto macroeconómico muy complejo, de caída de ingresos y sobreendeudamiento. Esto es una política pública concreta de acompañamiento, de estímulo y apoyo a los trabajadores independientes", sostuvo por su parte el director de Banco Provincia y presidente de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento. Al tiempo que destacó "el trabajo articulado entre el gobierno provincial, municipal y la banca pública bonaerense".

La actividad contó con la participación del presidente del Consejo Municipal de Economía Social y Popular, Diego Bartalotta; el secretario de Producción, Comercio y Ambiente, Carlos Lombardo, y la secretaria de Desarrollo Social, Paula Bonetti.