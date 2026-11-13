El Concejo Deliberante de Lanús llevó adelante este jueves 12 de noviembre su 16.ª Sesión Ordinaria, correspondiente a la 26.ª Reunión del período legislativo 2026-2027, durante la cual se trataron iniciativas vinculadas al fortalecimiento de los servicios públicos municipales, la promoción de derechos, el reconocimiento de instituciones locales y la puesta en valor de distintas expresiones culturales y comunitarias.

Entre los principales expedientes, el cuerpo legislativo aprobó la modificación del objeto social de la empresa Servicios Urbanos Lanús S.A.P.E.M., con el objetivo de ampliar su capacidad de prestación de servicios y fortalecer las tareas que desarrolla en el distrito.

La iniciativa contempla la posibilidad de extender las actividades de la empresa a distintas tareas relacionadas con el mantenimiento de espacios verdes, la recolección de residuos y la instalación de estructuras en el espacio público. De esta manera, se busca ampliar las herramientas disponibles para el desarrollo de intervenciones vinculadas al cuidado, mantenimiento y mejoramiento de los espacios de uso comunitario.

Por otra parte, durante la sesión se trató la declaración de Interés de la 5.ª Marcha del Orgullo LGBTTI+ de Lanús, que se realizará el próximo 28 de noviembre bajo la consigna "El Orgullo no Proscribe".

La iniciativa reconoce la importancia de esta movilización como un espacio de encuentro, expresión y visibilización de las diversidades, que promueve el respeto, la igualdad de derechos y la participación de la comunidad. A través de sus distintas ediciones, la Marcha del Orgullo se ha consolidado como una jornada de reivindicación de derechos y de reconocimiento de las distintas identidades que forman parte de nuestra sociedad.

En el ámbito institucional y cultural, el Concejo Deliberante también abordó la declaración de Interés de las actividades desarrolladas por el Radio Club QRV Lanús, con motivo del 30.º aniversario de su Museo de Radiocomunicaciones.

Este reconocimiento pone en valor la trayectoria de una institución dedicada a la difusión de los conocimientos vinculados a las comunicaciones y a la preservación de su patrimonio histórico y tecnológico. A través de su museo y sus actividades, el Radio Club contribuye a mantener viva la memoria de la evolución de las radiocomunicaciones y a transmitir estos conocimientos a nuevas generaciones.

Asimismo, se trató la declaración de Interés del programa audiovisual «Latidos del Barrio», impulsado por RDE Web y emitido por Telecreativa de Lanús, en reconocimiento a su aporte a la difusión de la identidad local.

La propuesta audiovisual constituye un espacio para visibilizar historias, protagonistas y expresiones de la comunidad, contribuyendo a la preservación y difusión de los relatos que forman parte de la vida cotidiana de los barrios de Lanús. Su reconocimiento destaca la importancia de los medios de comunicación locales como herramientas para fortalecer los vínculos comunitarios y promover la cultura y la identidad del distrito.

Finalmente, el cuerpo legislativo abordó la declaración de Interés de la visita que Su Santidad, el papa León XIV, realizó a la República Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La iniciativa reconoce la relevancia institucional, religiosa y cultural de la visita del Sumo Pontífice a nuestro país, así como su significado para la comunidad católica y para los distintos sectores de la sociedad que participaron de las actividades desarrolladas durante su estadía.

De esta manera, el Concejo Deliberante de Lanús continúa desarrollando su actividad legislativa mediante el tratamiento de iniciativas destinadas a fortalecer los servicios municipales, promover el reconocimiento de derechos y acompañar a las instituciones, expresiones culturales y acontecimientos que forman parte de la vida comunitaria de nuestra ciudad.