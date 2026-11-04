El intendente de Lanús, Julián Álvarez y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, supervisaron los avances de la obra de la nueva Clínica Veterinaria Municipal de Lanús Oeste en la calle Cnel. Osorio N° 3023, en el barrio de Villa Jardín, al igual que la pavimentación del primer tramo de la avenida Hipólito Yrigoyen, desde Remedios de Escalada de San Martín hasta Manuel Quindimil, mano a Lomas de Zamora.

“Por un lado, esta Clínica Veterinaria es un hecho muy importante para nuestro distrito que viene a complementar la existente en Monte Chingolo, y nos va a permitir seguir dando respuesta a la creciente demanda de atención veterinaria. Y por el otro, la obra de pavimentación de la avenida Hipólito Yrigoyen es una solución concreta para mejorar la circulación vehicular, peatonal, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas que transitan a diario por esa zona. Estamos muy orgullosos y agradecidos del trabajo que venimos realizando junto al Ministro”, destacó Álvarez.

Por su parte, Katopodis remarcó: “En un momento en el que el Gobierno Nacional paralizó la obra pública, desde la Provincia seguimos invirtiendo en infraestructura que genera trabajo, fortalece los servicios públicos y mejora la vida cotidiana de miles de familias bonaerenses”.

En primer lugar, el Jefe Comunal y el Ministro estuvieron en la Clínica Veterinaria Municipal, un establecimiento público y gratuito destinado a brindar atención veterinaria integral de baja y mediana complejidad a animales cuyos responsables residan en el distrito, así como a animales comunitarios y rescatados.

Luego visitaron los trabajos de pavimentación en Yrigoyen, que abarcan desde las avenidas Remedios de Escalada de San Martín hasta Manuel Quindimil, mano a Lomas de Zamora y forman parte del Plan de Pavimentación 2024 – 2027, que contemplan la concreción de obras de asfalto en 800 cuadras completas y 2.000 intervenciones de bacheo en los diversos barrios de la ciudad.

Además, en la ocasión, Álvarez y Katopodis detallaron que a la brevedad iniciarán las obras de remodelación y puesta en valor del Centro de Salud Monte Chingolo, ubicado frente al Polideportivo Municipal General Belgrano en la avenida Donato Álvarez N° 4468.

También participaron de las actividades: las secretarias de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei; y de Salud, Cecilia Ciochi.

[19:24, 3/11/2026] Lucas Stuart Pennington Periodista: Adrián buenas, te pido si podés usar este comunicado en lugar del anterior que se modificó una palabra. Gracias y disculpas.