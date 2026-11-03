La comisión directiva de la Asociación Cultural Mariano Moreno lanzó formalmente una campaña solidaria este martes 3 de noviembre de 2026 en la localidad de Bernal, partido de Quilmes, mediante la apertura de una cuenta bancaria comunitaria con el objetivo de reunir treinta millones de pesos para cancelar deudas y frenar la ejecución judicial del predio.

La institución cultural atraviesa una profunda crisis económica derivada del impacto posterior a la pandemia y de diversas obligaciones financieras acumuladas durante los últimos años. Las autoridades advirtieron que la falta de fondos suficientes podría derivar en la quiebra institucional, lo que provocaría el embargo definitivo y el posterior remate de la tradicional Plaza José Pardo.

El predio afectado se encuentra situado en la intersección de las calles Belgrano y 25 de Mayo, justo frente a la sede histórica de la entidad. El espacio verde cuenta con una gran variedad de árboles añosos, sectores con juegos infantiles y áreas de recreación que las familias, los niños y los adultos utilizan diariamente como punto de encuentro en pleno centro de Bernal

La historia del espacio verde está íntimamente ligada al crecimiento de la comunidad local. La entidad adquirió los terrenos durante el retorno a la democracia y concretó la inauguración oficial de la plaza en el año 1992 para mantener el predio abierto al público de manera libre y gratuita durante más de tres décadas.

La campaña solidaria utiliza el lema “Salvemos la Plaza de Bernal” para convocar la participación activa de los vecinos, los comerciantes zonales y las distintas organizaciones civiles de la región. Los organizadores explicaron que el dinero recaudado será destinado en su totalidad a levantar los embargos vigentes y cancelar las obligaciones urgentes que amenazan el patrimonio institucional.

Las personas interesadas en colaborar con la iniciativa pueden realizar transferencias bancarias de cualquier monto hacia la cuenta oficial utilizando el alias lamorenobernal. Asimismo, la institución habilitó la recepción de donaciones presenciales en efectivo en su sede central ubicada sobre la calle Belgrano al 450.

Los directivos establecieron canales alternativos de comunicación para recibir propuestas de actividades a beneficio y coordinar aportes a través de las direcciones de correo electrónico [email protected] y [email protected]. Los vecinos también pueden consultar los informes semanales de la recaudación mediante el sitio web oficial lamoreno.org/plaza y la cuenta institucional de Instagram @salvemoslaplazabernal.