Comenzó hoy y se extiende hasta mañana, de 9 a 16 hs, en el Parque La Estación. Entrada libre y gratuita.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, estuvo hoy en la primera jornada de la Expo Escuelas Técnicas 2026 que se desarrolla hasta el 4 de noviembre en el Parque Municipal Multipropósito La Estación, en Güemes 700. La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, estuvo hoy en la primera jornada de la Expo Escuelas Técnicas 2026 que se desarrolla hasta el 4 de noviembre en el Parque Municipal Multipropósito La Estación, en Güemes 700.

De la muestra participan a todas las escuelas técnicas de la ciudad, 9 provinciales y la técnica que depende de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Reúne los trabajos pedagógicos de las diferentes tecnicaturas: química, naval, construcciones, automotores, maestro mayor de obras, energías renovables, programación, informática, administración y alimentos, entre otras. Además, hay stands de los Centros de Formación Laboral y de los Centros de Formación Integral.

“Expo Escuelas Técnicas 2026” es abierta al público en general, pero está destinada especialmente a las y los alumnos de los sextos grados de escuelas primarias, quienes tienen la posibilidad de descubrir nuevas opciones para continuar con sus estudios y convertirse en futuros técnicos.

La muestra se realiza en el marco del Día de la Educación Técnica, que se celebra el 15 de noviembre, en conmemoración de la creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), hoy Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). La muestra se realiza en el marco del Día de la Educación Técnica, que se celebra el 15 de noviembre, en conmemoración de la creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), hoy Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Vale destacar que, en la actualidad, el INET es un ente desfinanciado y desmantelado por el gobierno nacional. Durante la visita, la intendenta Sierra dialogó con los centros de estudiantes técnicos que conformaron una mesa política en la ciudad para concientizar y visibilizar esta temática.

Seguidamente, la jefa comunal recorrió cada stand y dialogó con las y los chicos para conocer sus propuestas.

“Me llena de felicidad escuchar cuando me cuentan sus proyectos, y ver todas las cosas maravillosas que crean con tanta dedicación y pasión”, expresó Magdalena Sierra y aseguró: “En Avellaneda seguimos apoyando e invirtiendo en educación”.

Durante la visita, la jefa comunal brindó una entrevista a “Palaá Radio”, donde felicitó a los estudiantes por su esfuerzo durante la trayectoria escolar.

La intendenta Sierra planteó la necesidad de que haya un gobierno nacional que quiera la escuela técnica y apueste a un país con industria. Por otro lado, se refirió a la entrega de subsidios, de parte del estado municipal, destinados a equipamiento e infraestructura.

En la recorrida, Magdalena Sierra estuvo acompañada por la secretaria de Educación de Avellaneda, Claudia Colaso; el jefe Regional de Educación, Gustavo Pistorino; la jefa Distrital de Educación, Marta Valcarce, y los directivos de las escuelas técnicas.