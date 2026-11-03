Jazmín Rojas tiene 14 años y es de Bernal Oeste. Vive con su mamá y su hermano, y su vida pasa por la escuela y el deporte, práctica que realiza desde los 5 años, y días atrás obtuvo la Medalla de Oro en Taekowndo en los Torneos Bonaerenses.

Ella está convencida de su pasión, por eso luego de cursar en la Escuela Secundaria Técnica N° 8 de la Iapi, Jazmín practica Taekwondo en la escuela HWARANG de la Sociedad de Fomento Barrio "La Sarita", donde sus maestros Hugo Vallejos (4 Dan) y Soledad González (2 Dan) hacen un gran trabajo para ayudar a los chicos que salgan de la calle.

-¿Qué sentiste cuando recibiste la Medalla de Oro en los Torneos Bonaerenses?

-Al recibir el Oro me sentí muy feliz y orgullosa por mí misma porque fue el resultado de entrenar todos los días y que todo ese esfuerzo valió la pena.

-¿Qué significa el Taekowndo para vos?

-El Taekwondo para mí significa mucho más que un deporte, es un espacio para distraerme de todo, me enseñó a tener más confianza y a no bajar los brazos.

-¿Cómo fue el desarrollo de la práctica en tu vida? ¿Cómo te marcó?

-Arranque desde muy chica, cuando tenía 5 años, al principio fue por mi hermano que empezó y yo también quise probar, de ahí me gustó y me dieron ganas de entrenar todos los días.

-¿Qué enseñanza te gustaría trasmitir?

-Me gustaría transmitir que nunca se rindan y que siempre sigan sus sueños por más golpes de la vida nunca bajen los brazos y sigan adelante por sus metas.

-¿Cuál es el siguiente paso que te gustaría realizar deportivamente?

-Quiero seguir rindiendo exámenes para poder llegar a mi Cinturón Negro lo antes posible, y así llegar a buscar un lugar en la Selección Argentina de Taekwondo para representar a mi país en algún juego olímpico o eventos importantes.

-¿Necesitas algo? ¿Cómo te pueden ayudar?

-Sí, me gustaría tener apoyo para poder rendir exámenes, entrar a torneos, tener para comprarme mis protecciones e indumentaria -ya que son muy importantes en este deporte- para seguir creciendo en lo que me gusta, ya que mis recursos son limitados. En casa solo trabaja mi hermano y mi mamá no puede hacerlo porque está enferma.

(Nota de la Redacción: Quienes quieran brindar ayuda a Jazmín, pueden acercarse a la Sociedad de Fomento)