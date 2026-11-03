Ante las recientes declaraciones públicas de un candidato a la presidencia del Club Atlético Independiente respecto a la intención de trasladar la pensión de juveniles al predio donde funciona el Campo Hípico y de Pato "Barracas al Sur" (Alsina 1051), se imponen interrogantes críticos sobre la viabilidad, el conocimiento real del patrimonio social e histórico de la zona y la sensibilidad comunitaria de dicha propuesta.

El Campo Hípico y de Pato Barracas al Sur, una histórica institución fundada en 1942 frente al estadio del club, no es un terreno baldío: es un centro de equitación, difusión del deporte nacional y, fundamentalmente, un espacio donde funciona un centro de equinoterapia que brinda apoyo multidisciplinario (kinesiología, psicología y terapia ocupacional) a personas con parálisis cerebral, TEA, síndrome de Down y diversas condiciones neurológicas, emocionales y motoras.

Frente a la propuesta formulada, surgen cuestionamientos ineludibles para los socios y vecinos de Avellaneda:

* Titularidad y legalidad: ¿Conoce el candidato la situación dominial real del predio y sabe que el terreno aloja, entre otras instalaciones protegidas, una capilla que impone restricciones legales para su modificación?

* Gestión de recursos existentes: ¿Qué sentido tiene avanzar sobre una institución ajena de alto valor comunitario cuando el club posee terrenos cedidos frente al propio Hípico que jamás fueron aprovechados, sumado al estado de abandono que presentan otros predios actuales de la institución?

* Impacto social y laboral: ¿Se evaluó el perjuicio a las decenas de familias que perderán su fuente de trabajo, a los 80 alumnos menores de edad de la escuela de equitación y, de manera crítica, a los pacientes con discapacidad que quedarían sin su tratamiento de rehabilitación?

Una propuesta de gestión seria exige rigurosidad, diagnóstico real e impacto social ponderado. La comunidad requiere saber si estas declaraciones responden a una falta de conocimiento sobre el predio y sus normativas, o si se trata de una promesa electoral formulada sin contemplar las severas consecuencias para la salud y el patrimonio de Avellaneda.