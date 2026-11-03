Quilmes, la cerveza que acompaña las pasiones de todos los argentinos, anunció el esperado line-up del Quilmes Rock 2027, donde estarán presentes Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Ángela Torres, Los Fabulosos Cadillacs y la banda internacional Jet entre los artistas más destacados de un festival que reunirá a más de 100 bandas y artistas, además de miles y miles de amantes de la música.

Tras un 2025 récord con más de 100 mil asistentes, este line-up refuerza el compromiso del Quilmes Rock de ser punto de encuentro entre generaciones, estilos y géneros. Desde los íconos del rock nacional hasta las nuevas voces que están marcando tendencia, el festival promete momentos únicos, momentos inesperados y experiencias inolvidables.

“El Quilmes Rock forma parte de la historia del rock nacional, por eso nos alegra volver a celebrarlo por vez número 13 y reafirmar el compromiso inclaudicable de defender nuestra música. Seguimos enriqueciendo así, un vínculo que ya lleva más de 20 años de momentos inolvidables. Esta edición contará con enormes artistas y bandas de nuestro país, como lo son Babasónicos, Fito, Los Ratones, y esperamos que los fanáticos de diferentes generaciones puedan reunirse con amigos y una cerveza en mano para vivir una experiencia increíble”, señaló Guido “Chapa” Lofiego, director de marca Quilmes.

Como parte de la previa de esta nueva edición, Quilmes presentó Prode Rock, una experiencia digital bajo el lema “Esta vez, lo armamos entre todos”, que llevó la lógica de los pronósticos deportivos al universo de la música. A través de https://www.quilmesrock.com.ar/ , más de 11.000 personas se registraron para armar su festival ideal y anticipar qué artistas formarían parte de cada jornada antes de que se conociera el line up oficial. Entre quienes participaron, un ganador tendrá la posibilidad de vivir el “Quilmes Rock a tu casa”, una experiencia única en la que una de las bandas del festival tocará en vivo en su hogar para él y hasta 10 amigos, además de recibir dos entradas All Access para el festival.

Las entradas ya están disponibles a través de enigmatickets.com para las tres jornadas del festival, que se celebrarán el 16, 17 y 18 de abril.

En el marco del Quilmes Rock, la marca renueva su compromiso con el consumo responsable, recordando que la venta de cerveza es exclusiva para mayores de 18 años.

Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes

Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía con 135 años en la Argentina que crece junto a su ecosistema. Impulsa y dinamiza el crecimiento económico, social y ambiental del país a través de una agroindustria federal, local y regional que va desde la semilla hasta la botella.Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló Ta Da, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes, BEES, la plataforma B2B que renueva la experiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital.

La compañía cuenta con más de 5.000 empleados directos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas, 9 oficinas regionales de venta y 9 centros de distribución. Además, trabaja con una red de más de 6.000 proveedores PyME y 135 distribuidores abasteciendo más de 300.000 puntos de venta en todo el país.

Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable.

Para más información visite @cerveceriaymalteriaquilmes.