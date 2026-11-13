El Municipio de Quilmes invita a las y los vecinos de Quilmes y de la región a formar parte de la Fiesta de las Colectividades 2026, que se realizará el próximo sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 12 a 22, en la plaza De las Colectividades, ubicada en Carlos Pellegrini y Vicente López, en el barrio La Colonia. Y en una nueva edición del Festival Somos Quilmes, el sábado cerrará la noche La Bomba de Tiempo, mientras que el domingo el final estará a cargo de Cordero Atado.

Durante dos días consecutivos se podrá degustar las comidas típicas de los 140 stands gastronómicos y de venta de productos de distintas regiones del mundo distribuidos en la propia plaza y sobre la avenida Carlos Pellegrini entre Gran Canaria y Vicente López. También habrá un escenario central con shows de danza y música, y una carpa cultural con charlas, actividades y talleres para niños.

En este marco, el sábado por la noche será la presentación con percusión, baile y ritmo de La Bomba de Tiempo. Previamente, subirán al escenario Los Leones; Danza del Dragón; Kuarahy Resé; Escuela de Música Arcadia; Ballet Esperanza Mía; Ballet Rodina; Danzas Árabes Al Baladi; Itapúa Poty; Gypsy Baires y Sheila Bucci; Claudia Kasirer (Sociedad Israelita Quilmes); Salwa Jan Dancer; Volga Unser Licht; Sindicato del Groove; Academia Milagros Martínez, y Escuela de Kung Fu Tradicional Mei Hua.

Mientras que el domingo, antes del cierre a puro rock ricotero con Cordero Atado, se presentarán Atardecer Guaraní; Firqat Tannourine; Oniramou; Vostok; Let’s Dance; Ballet Kukakwon; Almerias y Leandro Rodríguez; Amambay; Elenco de Danzas Tradiciones de Mi Tierra; Sedianka; Academia de artes marciales chinas Long Hun y Centro Cultural Shaolin Quilmes; D’Kumana; Escuela de Tango de Igual a Igual con el Cuarteto de Tango Mulenga, y Acuarela.

Quilmes es un distrito que se caracteriza históricamente por su identidad intercultural. En la actualidad, más del 7% de los vecinos y vecinas son migrantes con la presencia de más de 50 nacionalidades de todo el mundo.

El evento es promovido desde el Municipio de Quilmes junto al Consejo de Colectividades local -espacio que aglutina a las principales instituciones de colectividades del distrito-. Es una actividad que reúne a la comunidad quilmeña para celebrar juntos nuestros orígenes y fomentar el respeto por todas las culturas que integran nuestra ciudad.