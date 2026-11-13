Los Obispos de Quilmes agradecen al Santo Padre León XIV por su visita a la Argentina. Los obispos Carlos José Tissera y Eduardo Gonzalo Redondo comparten la carta de Acción de gracias al Santo Padre.

Carta de acción de gracias por la visita del Papa León XIV a la Argentina Diócesis de Quilmes

Queridos hermanos y hermanas:

Con el corazón lleno de gratitud compartimos la alegría por el don de la visita del Papa León XIV a nuestra querida Patria. Su presencia en Argentina fue una caricia de Dios para nuestro pueblo, en momentos donde vivimos tantas dificultades económicas, sociales y políticas, heridas abiertas que condicionan vínculos, relaciones y decisiones que nada tienen que ver con el bien común, el respeto mutuo, la paz desarmada y la justicia.

Esta visita nos regala una oportunidad única: vivir un “tiempo de gracia y conversión” personal, social y de nuestras estructuras, incluidos cada uno de nosotros como Iglesia Argentina y Quilmeña, como cristianos y como seres humanos. Que renueve nuestra esperanza y nos recuerde que el Señor camina con nosotros y que, si no caminamos juntos, en lugar de sumar y unir, solamente restamos y dividimos más.

Que lo vivido en estos días nos ayude a tener gestos de grandeza, a no repetir “la amnesia” de la pos pandemia en la que el querido Papa Francisco nos propuso rezar y pedir para que tanto sufrimiento y tanta muerte nos llevara, al menos, a construir un mundo mejor. Sin embargo, continuamos profundizando las heridas con más guerra y más odio.

Damos gracias por el compromiso, la disponibilidad y el esfuerzo de tantos jóvenes y adultos de nuestra diócesis que participaron como servidores en los distintos momentos en que estuvo entre nosotros el Santo Padre. Con su tiempo, su cansancio ofrecido, su sonrisa y su trabajo silencioso, hicieron de cada encuentro una casa abierta y acogedora. Ustedes mostraron el rostro de una Iglesia que sirve con alegría, sin buscar protagonismo. Que el Señor, que ve en lo secreto, les devuelva con creces tanta entrega.

Damos gracias también a todo el Pueblo de Dios: a quienes estuvieron presentes y a quienes acompañaron desde sus hogares, parroquias, capillas y comunidades. Gracias por haber estado atentos al mensaje que el Santo Padre nos regaló, por haberlo escuchado con el corazón abierto y por haber rezado con él y por él.

Una visita así no termina cuando el Papa se va. Comienza cuando lo recibido se encarna en la vida. No queremos que estos días queden como un lindo recuerdo, sino que se transformen en compromiso. Queremos ser consecuentes y responder con la entrega de nuestra vida a la invitación que el Espíritu de Dios realiza en nuestro corazón.

Vayamos a los barrios, a las familias, a los jóvenes, a los enfermos y discapacitados, a los que están privados de la libertad, a nuestros mayores, los jubilados, los que están solos y los que se alejaron o perdieron la fe. Anunciemos con la palabra, y más aún con el testimonio de una vida sencilla, solidaria y fraterna, que Jesucristo vive y nos ama. Que cada comunidad, cada grupo, cada servidor y cada familia se sienta enviado, porque en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela también hay hambre de Dios y sed de esperanza.

Señor Jesús, gracias por habernos visitado en la persona de tu servidor, el Papa León XIV. Sigamos acompañándolo con nuestra oración durante esta visita, ahora en Perú, para que el Señor lo fortalezca y regrese lleno de alegría y buena salud a la sede de la Iglesia de Roma. Haz fecundo en nuestras vidas lo que sembraste en nuestros corazones. Danos audacia para salir, humildad para servir y perseverancia para no cansarnos de hacer el bien.

Que la Virgen de Luján, nuestra Madre Inmaculada, nos acompañe en este camino en búsqueda de la comunión y la misión.

Con nuestro cariño, cercanía y bendición,

+ Carlos José Tissera + Eduardo Gonzalo Redondo

Obispo de Quilmes Obispo Auxiliar de Quilmes

Quilmes, 13 de noviembre de 2026.