Claudio Arévalo, secretario general del CDP, saluda en el Día de la Militancia a todos los compañeros y compañeras que ponen el cuerpo día a día a nuestro gremio. Lo hace en el marco del hito histórico del movimiento peronista, que reivindica el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, después de haber permanecido 17 años proscripto tras el golpe de Estado de 1955.

Arévalo expresó el reconocimiento y felicitó: “A toda la militancia de ATE Provincia de Buenos Aires”. “Esa militancia que deja el alma, resistiendo desde los lugares de trabajo y peleando en la calle para cambiar la realidad que vivimos los trabajadores y el pueblo en nuestro país”.

El dirigente valoró “la mística y la entrega de participación que brinda cada trabajador y cada trabajadora estatal. Son miles los compañeros y compañeras que, sin necesidad de ocupar cargos o puestos en las listas, aportan tiempo y esfuerzo a la organización”.

“La militancia de a pie construye todos los días la representación y el poder territorial que hoy nos hace el gremio con mayor cantidad de afiliados en el estado provincial”, dijo.

Definiendo que “Los nuestros son los que siempre salen a luchar. Y caminan codo a codo con el compañero que tienen al lado, sin mezquindad ni egoísmos personales”.

"Nuestra militancia es la que se banca los trapos. Teje alianzas de unidad y solidaridad hacia adentro y hacia afuera. Es la que tiene el corazón y la fuerza para derrotar los proyectos neoliberales en la argentina. Ya lo demostró con el Macrismo y el Vidalismo antes. Y es la que va a hacer tronar el escarmiento en 2027 para echar Milei”. Acotó.

El dirigente sostuvo que “abrazamos ese poder transformador de los y las militantes de ATE. También a la militancia de las organizaciones barriales, comunitarias, sociales, políticas y sindicales que siempre están luchando”.

"Confiamos que nuestra militancia es capaz de liderar el proceso social para desterrar para siempre de la historia el avance neofacista representado por el partido “Libertario”. Porque la militancia de ATE bonaerense no solo pelea, también discute el modelo de estado, propone y sostiene políticas públicas. Y apuesta a plasmar un frente popular que lleve al gobierno argentino un proyecto surgido desde las mayorías”, cerró el secretario general.