Un informe del Observatorio de la Deuda Social, perteneciente a la Universidad Católica Argentina (UCA), advirtió sobre el creciente nivel de pobreza en el país, en contraposición a lo que viene sosteniendo el presidente Javier Milei.

En concreto, la entidad expuso que el índice es, al menos, 10 puntos más alto que lo que viene declamando el Gobierno de La Libertad Avanza, a partir de la base de los datos del intervenido Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo al estudio desarrollado por la casa de altos estudios, la discrepancia se da a partir de la inclusión de una canasta básica desactualizada que no permite calcular con exactitud la proporción demográfica que se ubica por debajo de la línea, mientras que el estudio arrojó que el Gobierno habría recibido mucha menos pobreza de lo que se creía y la habría incrementado entre 2023 y 2026.

En ese sentido, los datos brindados por el ODSA, la pobreza “verdadera” es del 42,4 %, muy por encima del 32,3 % dado a conocer por el INDEC; por lo que, revela que 2 de cada 5 argentinos no pueden costear la Canasta Básica Total (CBT), actual indicador sobre el que se fija la línea de pobreza, estimado en torno a los $ 1.690.000 mensuales para una familia de cuatro integrantes.

Además, se precisó que la actual gestión encabezada por Milei no habría heredado 52,9 % de pobreza, como se creía, sino 41,7 %, una diferencia de más de 11 puntos porcentuales.

Como contraposición, la estadística señala que durante la actual dirigencia política la pobreza aumentó del 41,7 % a 42,4 %, si son comparados los datos del último trimestre de 2023 y del segundo trimestre de 2026.

El estudio fue desarrollado por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, y precisó que la diferencia radica en el desajuste en el cálculo de la CBT oficial, que responde a un cambio en la metodología con la que el INDEC elabora la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) desde finales de 2024.

Además, este factor provocó que se valoren más otros ingresos familiares que antes no eran tenidos en cuenta, lo que generó un fuerte desfasaje con las mediciones previas y volvió imposible la comparación con los períodos anteriores.

En tanto, en el análisis se suma la problemática causada por la subrepresentación de los aumentos de las tarifas tanto en las proyecciones de la Canasta Básica como en la inflación (Índice de Precios al Consumidor, IPC).