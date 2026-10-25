Magdalena Sierra compartió hoy el festejo por el 13° aniversario de la Orquesta “Creer es Crear”, una formación musical de Villa Corina integrada por 87 niños y adolescentes. Stands de instituciones locales participaron de la celebración, porque todo lo recaudado se destinará para comprar nuevos instrumentos.

Dirigida por Guadalupe Martínez, con la coordinación de Cecilia Mensch, esta orquesta se compone por violín, viola, violonchelo, contrabajo, oboe, clarinete, trompeta, flauta traversa, trombón y percusión.

“Creer es Crear” funciona en el marco del programa provincial Coros y Orquestas bonaerenses, su objetivo es brindar enseñanza musical pública, gratuita y de calidad. Por eso, cada chico recibe clases del instrumento que haya elegido y de lenguaje musical, y participa de los ensayos que se realizan los sábados por la mañana en la escuela primaria 32.

Es una actividad libre y gratuita, abierta a la comunidad. Para participar no se necesita tener conocimiento de música ni instrumento, porque la orquesta lo brinda en forma de préstamo.

La jefa comunal, junto con el coordinador del programa Coros y Orquestas bonaerenses, Agustín Andrade, el secretario de Cultura local, Federico Bonaldi, la secretaria de Educación, Claudia Colaso, familiares y vecinos, disfrutaron el concierto en vivo y un número del ballet folclórico “Luna Cautiva”.

“Cuando las cosas llegan al corazón, le da sentido a lo que hacemos hace tantos años”, expresó Sierra. “El orgullo es tan grande que la emoción te invade, ahí es cuando uno dice misión cumplida”, dijo y continuó: “Todo lo que nosotros hacemos con Jorge Ferraresi en el municipio es por esto: por defender todos los días un Estado que esté al lado de nuestros vecinos y vecinas”. “Cuando las cosas llegan al corazón, le da sentido a lo que hacemos hace tantos años”, expresó Sierra. “El orgullo es tan grande que la emoción te invade, ahí es cuando uno dice misión cumplida”, dijo y continuó: “Todo lo que nosotros hacemos con Jorge Ferraresi en el municipio es por esto: por defender todos los días un Estado que esté al lado de nuestros vecinos y vecinas”.

“Por suerte, tenemos un estado provincial que nos acompaña, abraza, y sostiene todos los días este tipo de políticas públicas que son las que transforman la realidad de las personas”, añadió la jefa comunal y destacó: “Hoy, después de 13 años, nos damos cuenta que esto vale la pena; su vida va a ser distinta para siempre”.

Por su parte, Agustín Andrade sostuvo que “el gobernador Axel Kicillof desde 2020 invierte en el programa y lo sostiene”, y especificó que “hay 120 orquestas en todo el territorio, más de 23 mil chicas y chicos acceden al programa”. “Esto existe gracias a la Provincia, pero también a que el Municipio y la comunidad se las aprueban”, agregó.

Seguidamente, en Villa Inflamable, la intendenta de Avellaneda participó del festejo por los 14 años de la orquesta “El Docke musical”, que funciona en la escuela primaria 67 y está integrada por 65 chicas y chicos.

Creada en el 2012, en el marco del programa nacional de Orquestas para el Bicentenario, en 2015 la orquesta quedó a la deriva, y luego con la ayuda municipal, en el 2019 fue incorporada al Programa de Coros y Orquestas de la Provincia de Buenos Aires.

“Los vimos nacer, me siento parte de esta orquesta”, expresó Sierra y recordó: “Cuando arrancaron era una idea, un proyecto, un sueño y ese sueño se podría haber truncado en el 2015 porque ahí empezamos con los desfinanciamientos. Ahí fue cuando nació ‘Avellaneda cuna de la resistencia’, porque Ferraresi decidió que no les iba a resultar fácil quitar derechos para nuestros pibes y pibas”.

“En esos momentos tan difíciles Avellaneda pudo sostener políticas públicas para la ciudad”, subrayó la jefa comunal. “En esos momentos tan difíciles Avellaneda pudo sostener políticas públicas para la ciudad”, subrayó la jefa comunal.

“Esta orquesta es lo que nos muestra a todos de lo que son capaces nuestros chicos y chicas, con esa amorosidad que tienen el director de la orquesta, Dimitri Siminovich, y los profes es que estas cosas maravillosas pasan”, valoró.

Para el cierre, Magdalena Sierra expresó: “Esta es la comunidad que queremos: que piense en nuestros niños y niñas. Vamos a luchar siempre por una comunidad justa, donde haya igualdad de oportunidades, donde las personas se puedan desarrollar y hacer lo que deseen, donde soñar valga la pena”.

Durante la ceremonia, el director Dimitri, añadió: “Es muy fácil desguazar el Estado pero las organizaciones libres del pueblo son invencibles”. Luego, anunció la creación de la Asociación Civil “El Docke Musical”.

Del acto también formó parte la presidenta de la Asociación Civil “Centro Cultural el Docke musical”, Roma Martínez, y se presentarán el Coro Grillos Juvenil de Dock Sud y bailarines del Instituto Municipal de Folclore.

Por otro lado, vale destacar que la intendenta Sierra compartió ayer la celebración por el centenario del Club Sarmiento de Sarandí.

Durante el festejo, la jefa comunal expresó: “Los clubes de barrio son fundamentales para sostener a las familias y ofrecerles a chicos, chicas y personas mayores un lugar donde encontrarse, aprender y crecer”. “Frente al individualismo que nos quieren imponer, son una gran referencia de lo que significa el amor por el otro”, valoró.

Mañana, Magdalena Sierra estará presente en los festejos por el 41° aniversario del centro de jubilados Villa Castellino y luego, en los 127 años del Centro Gallego.