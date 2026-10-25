La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, estuvieron presentes durante la jornada del sábado en los festejos por el 75º aniversario del barrio La Paz, de Quilmes Oeste, que incluyeron una feria gastronómica y de emprendedores locales, con precios accesibles, y una nueva edición del Festival Somos Quilmes, que por la noche y ante miles de quilmeños, contó con el cierre estelar de Orquesta Kaluqueña, en una jornada, libre y gratuita para el disfrute de toda la comunidad.

“Vinimos a saludar a nuestros vecinos y vecinas y a entregar un reconocimiento de la Legislatura bonaerense por los 75 años de historia de este querido barrio de Quilmes. Qué lindo es poder encontrarnos y celebrar en comunidad una fecha tan importante para las familias de La Paz. Gracias por estos años de historia, de esfuerzo, de organización y de amor en comunidad. ¡Aguante La Paz y aguante Quilmes!”, señaló Mayra.

Por su parte, Eva Mieri, acompañada por funcionarios municipales, sostuvo: "Desde el inicio de la gestión de Mayra tenemos el objetivo de poner en pie de igualdad a cada barrio. Y acá ya llevamos más de 100 cuadras de pavimento y para 2027 la meta es llegar a 130; porque creemos que el pavimento es la posibilidad de dignidad para las familias, que entre el patrullero y la ambulancia, que nuestros pibes puedan ir a la escuela sin embarrarse las zapatillas. Y también hace poquitos días estuvimos recorriendo lo que va a ser un nuevo centro de educación y cultura en la sede PROMEBA, un espacio de inclusión, de calidad, para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener acceso a derechos, a la cultura, a la educación, a la investigación, a lo que ellos quieran ser".

Y enfatizó: "Desde el Municipio de Quilmes hacemos un esfuerzo muy grande por seguir llevando adelante esta gestión transformadora, que no va a parar de trabajar hasta que todos nuestros barrios tengan los mismos derechos garantizados. En este camino, cuenten con esta gestión, y con todos estos compañeros y compañeras para seguir también disfrutando, porque el disfrute en familia, en comunidad, también tiene que ser un derecho".

El evento, organizado por el Municipio en conjunto con la Comisión de Festejos del Barrio La Paz, se desarrolló durante la jornada del sábado e incluyó un gran escenario montado sobre la avenida Néstor Kirchner entre las calles 893 y 894, donde se realizaron shows artísticos y musicales en vivo, que tuvieron como telón final la presentación de la banda de cumbia Orquesta Kaluqueña.

Previamente, se pudo disfrutar de las actuaciones en vivo de Los Duendes y Sudestada Brass Band Ensamble; Indómito; Aniquilan; Haleron; La Chueca; Los Wines; Los Amigos del Folclore; Los Camperos del Litoral; Gaiah; Tato Encina; El Secreto 90; La Nueva la Historia Continúa; Agustina Maidana; El Sexteto de Erik; La 24; El Pela Cuartetero, y Ale Vega y Juan Manuel.

Esta fue la culminación del festejo por el aniversario de esta popular localidad, que empezó el domingo 27 de septiembre, y que por razones climáticas fue reprogramado para este sábado 24 de octubre. Cabe recordar que aquel día incluyó un desfile cívico, institucional y tradicionalista, que contó con la participación de escuelas, entidades y murgas de la zona, Bomberos Voluntarios, Veteranos de Guerra y centros tradicionalistas.