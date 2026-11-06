En el marco de la 14° Feria "El Sur También Publica" & Festival de Juegos, se presenta: "LA HISTORIA DEL PUEBLO QUILMES Y EL JUEGO DE LOS CAROZOS", Un rescate de nuestra identidad ancestral a través del juego.
Con la palabra de Delfín Gerónimo, Patricio González y Francisco Solano Chaile.
📅 JUEVES 13 DE NOVIEMBRE - 18 HS
📍 UNQ - Aula 259/261 - Universidad Nacional de Quilmes
Entrada libre y gratuita.
Organiza: UNQ - Derechos Humanos y Ministerio de Justicia + Municipio de Quilmes + Pcia. de Buenos Aires.