¿Está Quilmes fundada sobre una capa de revoluciones? 🤔
En el marco de los 360 años de Quilmes 🎂, la Junta de Estudios Históricos invita a vecinos, docentes, estudiantes y público en general a un conversatorio abierto para pensar nuestra ciudad en clave revolucionaria.
Así es: Quilmes como un territorio atravesado por rupturas, resistencias y transformaciones.
Te proponemos pensar juntos:
🌾 ¿Hubo en Quilmes una Revolución Neolítica?
🌍 ¿Qué impacto tuvieron las Revoluciones Atlánticas en nuestra ciudad?
🏭 ¿Pueden evidenciarse en Quilmes destellos de la Revolución Industrial?
✊ ¿Qué revoluciones culturales y obreras forjaron la identidad quilmeña del siglo XX?
Una historia que no es lineal, sino una superposición de capas que todavía pisamos. 🧱➡️🏙️
¡Te esperamos! 🙌
📅 Viernes 16 de octubre | 18 hs.
📍 Casa de las Culturas de Quilmes - Rivadavia 383, Quilmes Centro.
🎟️ Entrada libre y gratuita.
Invita: Consejo Consultivo de Patrimonio, Identidades Quilmeñas y Memoria.
Organiza: Junta de Estudios Históricos de Quilmes / 360° Aniversario / Quilmes Gobierno.