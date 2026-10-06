¿Está Quilmes fundada sobre una capa de revoluciones? 🤔

En el marco de los 360 años de Quilmes 🎂, la Junta de Estudios Históricos invita a vecinos, docentes, estudiantes y público en general a un conversatorio abierto para pensar nuestra ciudad en clave revolucionaria.

Así es: Quilmes como un territorio atravesado por rupturas, resistencias y transformaciones.

Te proponemos pensar juntos:

🌾 ¿Hubo en Quilmes una Revolución Neolítica?

🌍 ¿Qué impacto tuvieron las Revoluciones Atlánticas en nuestra ciudad?

🏭 ¿Pueden evidenciarse en Quilmes destellos de la Revolución Industrial?

✊ ¿Qué revoluciones culturales y obreras forjaron la identidad quilmeña del siglo XX?

Una historia que no es lineal, sino una superposición de capas que todavía pisamos. 🧱➡️🏙️

¡Te esperamos! 🙌

📅 Viernes 16 de octubre | 18 hs.

📍 Casa de las Culturas de Quilmes - Rivadavia 383, Quilmes Centro.

🎟️ Entrada libre y gratuita.

Invita: Consejo Consultivo de Patrimonio, Identidades Quilmeñas y Memoria.

Organiza: Junta de Estudios Históricos de Quilmes / 360° Aniversario / Quilmes Gobierno.