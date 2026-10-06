El gremio movilizó a los tribunales en CABA, junto a las CTAs y organismos de Derechos Humanos, repudiando el fallo de la Corte Suprema que deroga la Ley de Tierras.

El acto contó con la presencia de Claudio Arevalo, secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi, secretario general de CTA Autónoma bonaerense; Hugo Godoy, secretario general de CTA Autónoma nacional, Roberto Baradel, secretario general de CTA de los Trabajadores y Antonio Marcilese del CECIM La Plata, entre otros.

Cludio Arevalo se mostró indignado ante la parcialidad de los cortesanos "El Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata tiene la legitimidad y autoridad moral para reclamar en defensa de nuestra tierra", dijo.

Respaldando que "Mediante una presentación judicial el CECIM había logrado una sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras".

Arévalo refutó que "Los que no tienen autoridad moral ni vergüenza - pero si tienen partido - son Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti".

"No puede haber una Corte de Jueces más servil al poder económico, ni más parcial ante los gobiernos liberales y de derecha en la argentina", dijo.

El dirigente sostuvo que "A estos jueces nadie los eligió, fueron puestos a dedo y responden a intereses cipayos y vendepatria"

Afirmando finalmente que desde "ATE y las CTA vamos a marchar al Congreso para exigir la derogacion del Decreto 70/23."

"Vamos a redoblar el plan de lucha con el paro de mañana, la marcha federal Universitaria y vamos hacia un gran paro nacional comunitario con movilización a fines de octubre."

"Y seguiremos construyendo unidad, propuestas y una alternativa política para sacar a Milei del poder en 2027 y poner un gobierno nacional de los trabajadores y el pueblo."